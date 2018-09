UeD, Riccardo e Ida: tutti contro il Guarnieri, il rimprovero alla dama

Uomini e Donne, Riccardo e Ida: il Guarnieri duramente accusato, arriva anche il rimprovero alla dama

Tutti contro Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, mentre anche Ida Platano è costretta a prendersi dei rimproveri. Il cavaliere del Trono Over si ritrova a parlare nuovamente dei problemi che ha con la dama. Dopo Temptation Island, il rapporto tra Riccardo e Ida è diventato sempre più problematico. In studio nessuno riesce a difendere le idee del Guarnieri, il quale dichiara di vorrebbe ritrovare il rapporto di prima con la Platano. Sembra proprio che c’è qualcosa che, a distanza di diversi mesi, ancora non riescono a sistemare. Tina Cipollari, però, se la prende anche con Ida. L’opinionista è sicura che in tutto questo la colpa è di Ida, in quanto ancora si ritrova a parlare dei problemi con Riccardo. Secondo Tina, la Platano dovrebbe lasciare definitivamente il cavaliere. La Cipollari è convinta che il Guarnieri non prova lo stesso sentimento di Ida. Anche altri presenti in studio sono della stessa opinione, a parte Valentina che prende le difese di Riccardo.

“Impegnati a non rinfacciare”, Tina dichiara a Ida. Ma la Platano rivela di sentirsi “appesa”, in quanto tre giorni stanno male e due stanno bene. Riccardo, a questo punto, chiede alla dama di risolvere i problemi. “Secondo me sono incopatibili”, ammette uno dei nuovi cavalieri in studio. Ma il Guarnieri non è d’accordo, secondo lui bisogna semplicemente trovare un punto di incontro in quanto entrambi cercano la stessa cosa. “Con lei ho vissuto momento che non ho mai vissuto e non credo che potrò mai riviverli”, dichiara apertamente Riccardo. Secondo il cavaliere hanno superato tutti i limiti, con i litigi, e ora hanno bisogno di mettere un freno alla loro relazione. Ida appare, intanto, sempre più sconvolta e senza parole.

Uomini e Donne: Ida in lacrime, Riccardo contro tutti

Entrambi, in realtà, vorrebbero trovare un po’ di serenità insieme. “C’è tanta rabbia in questo momento”, rivela Riccardo quando vede che tutti sono contro di lui. Il Guarnieri non si sente capito e questo lo infastidisce non poco. Ida è con le lacrime agli occhi e non riesce a fare neanche un mezzo sorriso. Anche Gemma Galgani ha qualcosa da rimproverare a Riccardo. La dama si dice convinta del fatto che il Guarnieri non sia tornato con Ida dopo Temptation Island per amore, ma per possesso.