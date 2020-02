Uomini e Donne Barbara, bomba su Gianni: c’entra Paola Barale, Maria riporta ordine

Gianni Sperti, a Uomini e Donne Over le allusioni su Barbara De Santi

Barbara De Santi e Gianni Sperti oggi sono stati protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne. Loro malgrado, bisogna dirlo, visto che lei alla fine è stata attaccata da buona parte dei presenti e lui ha dovuto parlare della sua storia con Paola Barale, di cui comunque ormai sappiamo tutto. La lite è iniziata quando Gianni si è detto stupito del fatto che Barbara avesse scelto di frequentare senza troppe domande il nuovo corteggiatore, e per questo ha alluso alla possibilità che il suo comportamento dipendesse da una presunta ricchezza del Cavaliere: ricchezza che poi è stata subito smentita.

Trono Over, Barbara senza freni contro Gianni: “Io non sono mai stata mantenuta”

La De Santi a questo punto si è innervosita e riprendendo alcune vecchie dichiarazioni di Paola Barale ha lanciato una frecciatina velenosissima all’opinionista: “Guarda, io non sono mai stata mantenuta a differenza di altre persone… E non l’ho detto io!”. “Lei – ha spiegato Gianni a un certo punto – ha preso una frase della mia ex moglie e l’ha riportata sul mio profilo dicendo che sono un mantenuto. Non ha ricevuto un ritorno mediatico – ha poi aggiunto – e lo ritira fuori in puntata”. Potete ben immaginare che una questione del genere è veramente troppo delicata per essere affrontata in pubblico, sebbene le parole di Gianni possano essere fastidiose e per chi le ascolta.

Barbara contro Gianni, a Uomini e Donne il fantasma di Paola Barale: la De Santi minaccia l’abbandono

Barbara ha spiegato che si è comportata così perché era stato Sperti a tirar fuori il discorso economico ma lui ha insistito più volte sulla questione “social”: l’opinionista si è detto convintissimo che Barbara gli avesse dato del mantenuto pubblicamente citando i discorsi della Barale. La De Santi ha negato tutto ma alla fine le prove sono arrivate: Gianni ha mostrato una schermata che confermava quanto detto da lui, e Barbara, che ha subito detto che si trattava di una chat privata, è stata smentita anche su quello (nella chat privata infatti non si possono mettere i like). Si è discusso per tutta la messa in onda di questo intervento social della De Santi, che era davvero convinta di non aver parlato dell’argomento, e alla fine ha persino minacciato di lasciare Uomini e Donne: la Dama non tollerava il fatto di non essere creduta perché si ritiene una donna onesta.

Uomini e Donne, Maria De Filippi cerca di far ragionare Barbara

Anche Maria De Filippi è intervenuta spesse volte sulla faccenda: in primo luogo ha chiarito, in riferimento a Gianni e Paola Barale, che se una donna ha possibilità economiche maggiori è giusto che sia lei a prendersi cura della parte più debole, visto che in Italia vige la parità dei diritti fra i due sessi. In secondo luogo la conduttrice ha cercato di far capire a Barbara che quelle di Gianni sono solo opinioni: “Invece che prendere le opinioni di Gianni come una scorrettezza prendilo come parere. Non è che lo dà solo su di te: lo dà su tutti. Armando avrebbe dovuto alzarsi!“. All’inizio la De Santi sembrava davvero intenzionata ad andarsene ma dopo le offese di Marcello Michisanti – “Pericolosa e bugiarda!”, le ha detto – ha fatto un passo indietro dicendo di non volergliela dare vinta.

UeD, tutti contro la De Santi: la lite finale con Gemma Galgani

Anche Gemma Galgani si è schierata contro Barbara suggerendole di dar ascolto a Maria e di cambiare atteggiamento; in questo caso però Barbara non si è fatta consigliare: “Io non devo cambiare perché sono una persona onesta! Non mi chiamo Gemma che sta qua a strisciare e subisce tutto!”. Una puntata movimentatissima insomma che siamo sicuri si porterà i suoi strascichi per molto tempo. Intanto sui profili social dei tre interessati, Sperti, Gianni e la Barale, tutto tace.