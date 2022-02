Uomini e Donne, le scuse a Nicole scatenano ex tronista cacciato: sfogo

Andrea Nicole e Ciprian sono tornati a Uomini e Donne dopo la loro uscita di scena burrascosa. L’ex tronista ha ingannato la redazione insieme a Ciprian, non tanto nel gesto, che può essere considerata una follia d’amore, ma con i tempi. Maria De Filippi riaccogliendo la coppia in studio ha spiegato alla ragazza che nessuno aveva qualcosa contro di lei, è stata semplicemente una questione di tempi. Nessuno insomma pretendeva che non aprisse la porta di casa a Ciprian, sapendo quanto le piacesse, ma magari che avvisasse subito la redazione sì. Invece lo ha fatto l’indomani mattina, a cose fatte.

Andrea Nicole aveva abbandonato lo studio con Ciprian tra gli insulti e le offese degli opinionisti. Non solo, anche Maria non si era risparmiata su Ciprian, considerando il suo interesse falso. A distanza di più di un mese però tutti si sono dovuti ricredere: Andrea Nicole e Ciprian stanno ancora insieme. Non solo, chi vive la coppia parla di un Ciprian molto innamorato e premuroso. Per questo anche la De Filippi ha deciso di riaccogliere in studio la coppia per chiedere scusa all’ex corteggiatore. Come tutte le persone sagge e intelligenti, ha capito di aver sbagliato e si è scusata.

Questo evento però non è stato gradito proprio da tutti. Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Nicole, non si è espresso benissimo su quanto visto in tv. Ieri sera è arrivato sempre tramite Instagram lo sfogo di un altro ex tronista cacciato da Uomini e Donne. Si tratta di Joele Milan, che pure era stato accusato di aver ingannato la redazione ma che non ha avuto modo di spiegarsi, non più di tanto insomma. Così i suoi sostenitori gli hanno chiesto cosa pensa della puntata in onda ieri e lui ha risposto con un lungo messaggio.

Joele si è detto innanzitutto contento per Andrea Nicole e Ciprian perché hanno avuto modo di spiegarsi per bene. Hanno ammesso il loro errore e hanno chiesto scusa al pubblico e alla trasmissione. Quindi ha proseguito: “Avrei fatto anch’io la stessa cosa, o meglio, l’ho fatto ma solo sui social e lo faccio ancora se serve!”. Ha sottolineato ancora una volta che non voleva in alcun modo prendere in giro il programma. Infine Joele ha lanciato una stoccata a Uomini e Donne:

“Spero vivamente che tutti abbiano capito la mia buona fede! E non dimenticate che sono umano anch’io e le sofferenze me le sono guarite nelle quattro mura di casa mia!”

Anche lui, in effetti, si è bloccato e non è riuscito a spiegarsi quel giorno in studio. E non ha neanche avuto proprio modo e tempo di farlo. Joele Milan e Andrea Nicole trattati diversamente dalla redazione? Le parole sulle sofferenze guarite da solo e senza tornare a Uomini e Donne con la possibilità di chiarire sembrano intendere proprio questo…