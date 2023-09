Uomini e Donne, le puntate dureranno di meno: il nuovo orario

Cambia la durata delle puntate di Uomini e Donne. Infatti, sembra proprio che la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi non andrà in onda con lo stesso orario delle passate stagioni televisive. Il primo appuntamento è fissato per il pomeriggio di lunedì 11 settembre 2023 e finalmente il pubblico di Canale 5 tornerà a seguire le vicende legate al Trono Classico e al Trono Over. Come fa notare IsaeChia, c’è un piccolo cambiamento sull’orario delle puntate.

I telespettatori sono abituati a seguire gli appuntamenti del programma dalle ore 14.45 alle 16.10. Ma come si può notare attraverso la guida tv ufficiale di Mediaset, le puntate dureranno di meno. Precisamente le puntate andranno in onda dalle 14.45 alle 15.53 circa. A seguire andrà in onda un nuovo episodio della soap opera spagnola La Promessa, che lascerà poi spazio a Pomeriggio Cinque alle ore 16.55. Dunque, si può dire che le puntate avranno una durata di circa 15 minuti in meno rispetto alle passate edizione.

Uomini e Donne: tronisti, dame e cavalieri della nuova edizione

Chi saranno i protagonisti della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi? Il pubblico di Canale 5 avrà modo di conoscere i nuovi volti del Trono Classico e del Trono Over sin dalla prima puntata. In particolare, è già noto chi sono i nuovi tronisti. Questi sono Brando, Cristian e Manuela Carriero. Mentre i primi due sono volti sconosciuti per i telespettatori, la tronista è già nota per aver preso parte a Temptation Island.

Per quanto riguarda il Trono Over, fanno rumore due assenze, quelle di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo pare abbia trovato l’amore lontano dalle luci dei riflettori, come documentano le ultime segnalazioni. Per quanto riguarda Armando, ancora non ci sono novità. Le ultime dichiarazioni del cavaliere napoletano sui social network fanno pensare che presto potrebbe tornare nel parterre.

Ma, per il momento, nessuna notizia rivela il motivo per cui non sta prendendo parte alle registrazioni delle puntate. Intanto, il parterre delle dame ha riaccolto un volto storico, Barbara De Santi. Presenti ancora tra i protagonisti del Trono Over Gemma Galgani e Roberta Di Padua. Nel corso delle prime puntate di questa nuova edizione, il pubblico avrà modo di assistere al ritorno di alcuni volti, come ospiti.

Ad esempio, Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono tornati in studio, nel corso delle prime registrazioni, per raccontare come sta proseguendo la loro love story. Stesso discorso vale per Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Invece, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono tornati per svelare i motivi che hanno causato l’improvvisa rottura.