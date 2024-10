Uomini e Donne: lacrime, De Filippi rassicura, Martina spedita

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Gabriele e Sabrina seduti al centro studio. Lui spiega che lei gli è stata vicina in un momento particolare per lui. Commuovendosi, Gabriele fa sapere che Sabrina si è detta pronta ad aspettarlo e che, anche non ci sarà un lieto fine per loro, spera che lui trovi la felicità. Maria De Filippi spiega che per il cavaliere questa è una giornata particolare, che riguarda la morte di sua moglie. In ogni caso, la dama sente di aver ricevuto qualcosa dal cavaliere.

“Non ci sono parole. Ho avuto la fortuna di conoscerla e capirla. Non sono ancora al suo livello, però…”, dichiara con gli occhi lucidi Gabriele. “Mi ha portato la colazione stamattina e mi ha detto che sono bella anche senza trucco. Questa è una cosa bella per una donna”, afferma felice Sabrina. Le anticipazioni delle registrazioni successive, però, segnalano che tra loro la conoscenza giunge al termine.

La puntata va avanti con la nuova dama Valentina seduta al centro studio di fronte a Mario Verona e Andrea. Lei è imbarazzata e Maria oggi a UeD la aiuta ad affrontare questo momento, facendole notare che capita spesso di vedere la stessa situazione però con un cavaliere di fronte a più dame. Mario e Andrea precisano che a loro va bene così. Dopo di che, De Filippi fa sapere che Valentina è uscita con loro e ha baciato entrambi.

“Per me non è normale uscire con due persone in 24 ore. Mi sento anche in difetto. Ma avevo voglia di vedere Mario e di baciarlo e l’ho fatto”, afferma convinta Valentina. Con Verona ha vissuto un’uscita più tranquilla e serena. Invece, con Andrea ha percepito una certa angoscia. Quest’ultimo conferma di venire da una settimana pesante e di avere dei problemi che ancora deve risolvere. “Finché non sei sereno non ha senso che esci con me. Il pensiero di cosa succederà il giorno dopo, di cosa diranno in puntata, di cosa pensano gli altri…”, continua la dama.

Nonostante ciò, Valentina intende continuare la loro conoscenza. Allo stesso tempo, va avanti con Mario. Intanto, arrivano due ragazzi, Alessio ed Ernesto, pronti a conoscere Cristina Tenuta. La dama ha deciso di iniziare una conoscenza con entrambi. Nel frattempo, De Filippi nota che Andrea è teso e si sta sfogando con Mario Cusitore. Il cavaliere spiega di essere rimasto male per come Valentina ha raccontato come sta andando avanti la loro conoscenza. La dama ci tiene a precisare che lui è più volte sparito e non si è fatto avanti per rivederla.

Intanto, Tina Cipollari crede che Andrea sia una bella persona e anche sincera. De Filippi consiglia alla fine al cavaliere di darsi una mossa con Valentina.

Uomini e Donne: Martina De Ioannon tra a Ciro e Mattia

Torna al centro studio Martina De Ioannon, la quale, dopo quanto accaduto nella passata registrazione, ha raggiunto in camerino Ciro. Tra loro si è acceso uno scontro. La tronista dimostra di essere fortemente interessata a questo corteggiatore. In studio, nella puntata di oggi di UeD, Martina e Ciro continuano a discutere. Lei lo accusa di voler fare il fenomeno e di avere un atteggiamento da marpione. “Se non ti piaccio mi elimini”, tuona il corteggiatore.

Maria De Filippi le fa notare cosa ha appena detto e lei è decisa a proseguire la conoscenza: “No, io non lo elimino, perché dovrei?”. Nei giorni scorsi, la De Ioannon è uscita anche con Mattia. A differenza di Francesca Sorrentino, Martina appare spedita e già fa parlare con le sue conoscenze. In particolare, sembra proprio che il pubblico la veda molto bene con Ciro. “Ha fatto una finta per vedere una tua reazione”, tuona Mattia, rivolgendosi a Ciro riguardo al momento in cui Martina l’ha bidonato per vedere Gianmarco.

La puntata va avanti con Alessio Pecorelli, il quale decide di eliminare due corteggiatrici, Sara e Annapaola, che ha visto in esterna. Il tronista, che non vuole perdere tempo, fa presente di non aver percepito la chimica che invece ha notato con Genny.