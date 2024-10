Uomini e Donne: Maria asfalta Sabrina, poi bacchetta Martina (nella bufera)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gabriele siede al centro studio di fronte a Sabrina e Ilaria. Il cavaliere, aiutato da Maria De Filippi, ammette che ormai la storia dell’esclusiva che Sabrina ha scelto da dargli sta diventando un incubo. La conduttrice spiega nuovamente alla dama che Gabriele vorrebbe conoscere altre donne. Inoltre, il cavaliere accusa Sabrina di pretendere dei comportamenti da lui da fidanzato che non è. De Filippi sostiene Gabriele e stronca la dama:

“Così una donna non si rende interessante, ma solo pesante. Scusami che te lo dico. Sei una bellissima donna, non c’è bisogno tutto questo accanimento. Se quella notte fosse stato online con Ilaria come te la cavi? Lui ha detto che se vai avanti con paletti e controlli non ci sarà mai una relazione”

Gianni Sperti, però, difende Sabrina, sebbene sia convinto che Gabriele sia una persona sincera. Maria, invece, ribadisce che il cavaliere non è coinvolto come Sabrina e quest’ultima non dovrebbe pretendere. Inoltre, la padrona di casa fa notare che questa conoscenza non fa bene alla dama. Intanto, Tina Cipollari ritiene che Sabrina sia esagerata. Alla fine De Filippi consiglia alla dama di darsi un po’ di tempo. Le anticipazioni segnalano che la conoscenza tra Gabriele e Sabrina finisce nelle prossime puntate.

Martina De Ioannon a UeD infastidisce il pubblico: critiche e accuse

La puntata prosegue con Martina De Ioannon, accolta così al centro studio da Maria De Filippi: “Hai fatto un macello”. La tronista conferma, dicendo di aver combinato qualche “marachella”. Il primo a scendere le scale per incontrarla è Ciro. Esce fuori che quest’ultimo avrebbe dovuto fare un’esterna con la tronista, poi annullata. La stessa tronista ha deciso di non vederlo, per incontrare Gianmarco.

Ciro ha perso una giornata di lavoro per vedere Martina, inutilmente. La De Ioannon si scusa, ma il pubblico non la perdona. Infatti, sono davvero tanti i telespettatori che la accusano di essere stata presuntuosa. Sui social network, il pubblico si ribella per il modo con cui la tronista affronta la reazione di Ciro nello studio di Uomini e Donne, il quale giustamente è deluso per essere stato bidonato da Martina.

La tronista, intanto, appare felice dell’uscita con Gianmarco, affermando di essersi trovata bene. Quando Ciro reagisce di nuovo male, Martina fa notare che non deve esserci una gara tra loro.

Uomini e Donne: Gemma indecisa su Valerio, risate in studio

La puntata di oggi inizia con Gemma Galgani che, tra lo stupore dei presenti in studio, permette a Valerio per il momento di restare nel parterre. Maria De Filippi ci tiene a precisare che, dandogli la possibilità di avere un altro confronto fuori dallo studio, la dama torinese è consapevole a cosa sta dando incontro. La padrona di casa vuole assicurarsi che Gemma abbia il quadro chiaro, visto che ormai agli occhi di tutti il cavaliere non è una persona sincera.

“Ti è chiaro che mentre ti scriveva parole d’amore usciva con altre?”, chiede la De Filippi perplessa. La conduttrice, nelle scorse puntate, ha più volte preso in giro e asfaltato Valerio. Quest’ultimo, rendendosi conto della titubanza di Gemma, decide di andare via. Prima saluta Maria, la quale ironizza ancora: “Tanto sono sicura che ci rivediamo”.

E non ha torto. Infatti, mentre sta parlando con Barbara De Santi, De Filippi nota che dietro la tenda, che divide lo studio dal dietro le quinte, c’è appunto Valerio. Quest’ultimo, tra le risate dei presenti, per il suo ennesimo ritorno, consegna a Gemma una rosa rossa. Va di nuovo via e divertita Maria lo riaccoglie in studio, in quanto deve dire alla Galgani che la attende nella Casona del programma. La conduttrice non riesce proprio a trattenere le risate.