Sophie Codegoni ha finalmente fatto chiarezza sul suo aspetto fisico. Fin dalla prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne la nuova tronista è stata al centro delle polemiche per via della sua prorompente bellezza. La 18enne ha fatto parlare per i presunti ritocchi estetici, a detta di qualcuno eccessivi per una ragazza che non ha neppure venti anni. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, però, la Codegoni ha puntualizzato di aver ritoccato solo una parte del suo corpo: le labbra. Sophie ha confidato di aver effettuato l’intervento per acquistare maggiore sicurezza visto che nel periodo dell’adolescenza ha dovuto fare i conti con la scarsa autostima. Per il resto è tutta naturale, o almeno così ha assicurato la giovane.

Uomini e Donne: Sophie Codegoni ha rifatto le labbra

“L’unica cosa che mi sono rifatta sono le labbra, perché non mi piacevano e mi davano insicurezza. Per il resto sono tutta naturale”, ha dichiarato Sophie Codegoni alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. La protagonista di Uomini e Donne ha inoltre spiegato che ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 perché sentiva l’esigenza di incontrare persone nuove. Sophie vive a Varese ma per il suo lavoro si sposta spesso a Como e a Milano e nell’ultimo periodo stava diventando sempre più difficile incontrare la persona giusta, quella con la quale vivere una bella storia d’amore. La Codegoni è in cerca di un ragazzo molto deciso, che sia in grado di tenerle testa. L’indossatrice non ha uno stereotipo preciso né esigenze estetiche particolari. Il sogno della tronista è quello di mettere presto su famiglia visto che ama i bambini alla follia.

Uomini e Donne: chi è la nuova tronista Sophie Codegoni

Quella di Uomini e Donne è la prima esperienza televisiva per Sophie Codegoni. La nuova tronista ha sofferto per amore a causa di una relazione finita per un tradimento ed oggi è sfiduciata nei confronti degli uomini. Sophie vive tra Varese e Milano ed è impiegata come modella nello showroom di Chiara Ferragni. Il suo sogno è però quello di lavorare nello studio dentistico di famiglia. I suoi genitori sono separati ma la ragazza ha un rapporto speciale con entrambi. Stando a quanto trapelato negli ultimi giorni in rete la Codegoni non avrebbe davvero 18 anni bensì 20: a provarlo un indizio apparso sul suo account Facebook.