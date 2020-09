Uomini e Donne, giallo sull’età della nuova tronista Sophie: il caso

Uomini e Donne è pronto a ripartire con un nuova stagione. Alcune anticipazioni relative all’edizione 2020-2021 del Trono Classico sono già trapelate come quella che afferma che sbarcherà nel dating show di Canale 5 Sophie Codegoni. Si tratterebbe della tronista più giovane della storia della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset in quanto avrebbe 18 anni. Il condizionale in questo caso è d’obbligo dopo che nelle scorse ore il portale Very Inutil People ha gettato delle ombre sulla reale età della giovane. Dopo alcune ricerche effettuate sui social, il blog avrebbe scoperto che Sophie potrebbe non essere diventata maggiorenne da poco ma da più di un anno. Si accingerebbe quindi a tagliare il traguardo dei 20 anni a dicembre e non dei 19.

Uomini e Donne, giallo sull’età della nuova tronista Sophie

Very Inutil People spiega che casualmente sarebbe incappato in alcuni indizi che farebbero credere che la Codegoni non avrebbe 18 anni, bensì quasi 20. Nella fattispecie il portale, capitando sul profilo personale Facebook della futura tronista – che al momento pare abbandonato (o blindato?) dal lontano luglio 2016 – ha notato che nel 2013 la ragazza, rispondendo ad alcune domande su ask, ha scritto che è nata il 22 dicembre 2000. Se così fosse, avrebbe 19 anni, quasi 20. Dunque non sarebbe la tronista più giovane di sempre, come annunciato dalla redazione di Uomini e Donne e da Maria De Filippi stessa. Il primato di Ludovica Valli resterebbe ineguagliato in tal senso.

Sophie Codegoni: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Sophie Codegoni attualmente vive a Milano ed è impiegata come modella nello showroom di Chiara Ferragni. Secondo quanto ha dichiarato il suo sogno sarebbe però lontano dai riflettori della moda e del fashion. Nutrirebbe infatti il desiderio di lavorare nello studio dentistico di famiglia. Sua madre e suo padre sono separati. Con entrambi la futura ex tronista ha un ottimo rapporto.

Uomini e Donne, la nuova stagione: news

Uomini e Donne è pronto a ripartire. Si apriranno le danze lunedì 7 settembre. Quest’anno è in arrivo un’importante novità: il Trono Classico e il Trono Over saranno accorpati. Sophie verrà dunque presentata già nel corso della prima puntata dove ritroveremo diversi volti noti dello show. Oltre agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, grande attesa per il ritorno di Gemma Galgani che quest’estate si è sottoposta a un lifting.