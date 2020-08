È Sophie Codegoni la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo le anticipazioni trapelate negli ultimi giorni è il sempre informato blog di Very Inutil People a fornire il nome della nuova protagonista della corte di Maria De Filippi. Un nome sconosciuto al grande pubblico e che sta destando parecchia curiosità. Per Sophie, che ha appena 18 anni ed è stata definita dalla De Filippi la tronista più giovane della storia del programma, si tratta della prima esperienza televisiva. Un’esperienza importante, con la quale la Codegoni spera di trovare il ragazzo giusto, quello in grado di regalare emozioni profonde e sincere. Sophie ha sofferto per amore a causa di una relazione finita per un tradimento ed oggi è sfiduciata nei confronti degli uomini. Sophie vive a Milano ed è impiegata come modella nello showroom di Chiara Ferragni. Il suo sogno è però quello di lavorare nello studio dentistico di famiglia. I suoi genitori sono separati ma la nuova tronista ha un rapporto speciale con entrambi.

Uomini e Donne: Sophie Codegoni in televisione dal 7 settembre

Sophie Codegoni sarà protagonista di Uomini e Donne fin da subito. Per la prossima stagione televisiva, Maria De Filippi ha deciso di unire in un’unica formula il Trono Classico e il Trono Over. Sophie verrà dunque presentata già nel corso della prima puntata, in onda lunedì 7 settembre. La De Filippi ha anticipato di una settimana la messa in onda del dating show, inizialmente previsto per il 14 settembre. Una notizia accolta con grande gioia ed entusiasmo da parte del pubblico, che non vede l’ora di assistere alle novità dello show. Tra le tante la possibilità per tronisti e corteggiatori di messaggiare con un telefonino messo a disposizione dalla redazione. I messaggi saranno poi letti e commentati dall’opinionista Gianni Sperti.

Non solo Sophie Codegoni: chi sono gli altri nuovi tronisti

Oltre a Sophie Codegoni, gli altri tre nuovi tronisti di Uomini e Donne sono: Jessica, 29enne impiegata alle Poste e con un figlio, Davide, 25enne ristoratore del Salento, e Gianluca, fisioterapista trentenne.