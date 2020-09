Bufera a Uomini e Donne per la nuova tronista Sophie Codegoni. La scelta di Maria De Filippi e della sua redazione non ha convinto fino in fondo il pubblico fedele del programma. A detta di molti la ragazza sarebbe troppo rifatta per l’età che ha: 18 anni. Un messaggio sbagliato, dunque, per le generazioni più giovani che seguono lo show. In realtà non sappiamo se la modella abbia davvero ritoccato qualcosa del suo corpo anche se il labbro superiore appare assai sospetto. Ma secondo qualcuno la Codegoni sarebbe passata dal chirurgo plastico pure per il naso e il décolleté. Ma non è finita qui: molti trovano assurdo cercare l’amore in un contesto televisivo quando si è così acerbe e incredibilmente belle.

Uomini e Donne: pioggia di critiche per la nuova tronista Sophie

“Sophie che è già rifatta da giovane non li dimostra per niente 18 anni e non è una cosa positiva”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Raga dite quello che volete ma secondo me non è normale stravolgere i propri connotati a 18 anni. Siamo al limite dell’esagerazione”, ha notato qualcun altro. “Ma che messaggio passa a casa quando si vede in tv una tronista di soli 18 anni e per giunta rifatta?”, ha puntualizzato un altro telespettatore. Sulla questione è intervenuta la modella curvy e web influencer Elisa D’Ospina: “Io ho un limite, che è un limite mio: a 18 anni, se non per grave ragioni, non puoi rifarti da capo a piedi. Capisco che sia un mio limite ma nun je la posso fa”. “Ma a 18 anni non potete pensare a finire la scuola, iscrivervi all’università o a crearvi una professione lavorativa? Perché dovete andare a Uomini e Donne?”, ha osservato un altro follower. Sophie replicherà presto a questi attacchi?

Uomini e Donne: chi è la nuova tronista Sophie Codegoni

Quella di Uomini e Donne è la prima esperienza televisiva per Sophie Codegoni. La nuova tronista ha sofferto per amore a causa di una relazione finita per un tradimento ed oggi è sfiduciata nei confronti degli uomini. Sophie vive a Milano ed è impiegata come modella nello showroom di Chiara Ferragni. Il suo sogno è però quello di lavorare nello studio dentistico di famiglia. I suoi genitori sono separati ma la ragazza ha un rapporto speciale con entrambi. Stando a quanto trapelato negli ultimi giorni in rete la Codegoni non avrebbe davvero 18 anni bensì 20: a provarlo un indizio apparso sul suo account Facebook.