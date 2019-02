Uomini e Donne la scelta di Lorenzo Riccardi: la reazione di Teresa Langella

Uomini e Donne, Teresa Langella commenta la scelta di Lorenzo Riccardi: dopo il rifiuto di Andrea Dal Corso parla anche lei

Teresa Langella, ieri sera, è stata una delle tante telespettatrici che ha seguito e commentato la scelta di Lorenzo Riccardi. L’ex tronista napoletana, essendo reduce dal rifiuto di Andrea Dal Corso e dal confronto negli studi di Uomini e Donne avuto con lui (e con Antonio Moriconi), rispetto a qualsiasi altra persona del pubblico, si sarà sentita sicuramente molto più coinvolta dalla cosa. Per questo motivo a fine puntata, quando Lorenzo e Claudia si erano mostrati felici e sorridenti, Teresa ha pensato bene di prendere il cellulare in mano e di fare un suo personale in bocca al lupo alla coppia. “Vi voglio bene ragazzi. Vi auguro l’amore, quello vero” ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram stories.

Teresa Langella, poi, per accompagnare l’immagine della neo coppia ha scelto una frase, pronunciata da Claudia Dionigi durante la sua permanenza in villa, che a molti è sembrata una frecciatina ad Andrea Dal Corso. “La vera unicità è nella normalità” ha scritto la verace napoletana. Noi, al momento, preferiamo concederci il beneficio del dubbio. Se le sue parole fossero rivolte o meno ad Andrea non lo sappiamo e, quindi, non lo diamo per scontato. Certo è che, nel rivivere certi momenti, dubitiamo fortemente che Teresa non abbia ripensato al suo percorso.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi: Giulia Cavaglia non la prende bene

Lorenzo Riccardi, prima di incontrare Claudia Dionigi, ha dovuto affrontare ieri sera Giulia Cavaglia (la non scelta) e tutti i suoi amici e parenti. Quando il tronista ha comunicato alla ragazza che non sarebbero usciti insieme da Uomini e Donne lei, come abbiamo visto ieri, non l’ha presa molto bene. “Scelte semplici per uomini semplici” ha più volte ribadito stizzita Giulia. “Tu Lorenzo credi di avere molto coraggio ma io penso che tu non ne abbia cosi tanto” ha poi aggiunto.