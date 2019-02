Giulia Cavaglià non è la scelta di Lorenzo: le parole di lei spiazzano

Lorenzo Riccardi non sceglie Giulia Cavaglià: la frase della corteggiatrice spiazza

Lorenzo Riccardi ha comunicato a Giulia Cavaglià di non essere la sua scelta. Il giovane tronista di Uomini e Donne è entrato in villa senza avere ancora una vera e propria preferenza, per poi concludere il weekend convinto della persona con cui voleva chiudere il suo percorso. Nessuno ci avrebbe messo la mano sul fuoco, eppure, alla fine anche lui è riuscito a portare a termine la sua avventura. Il simpatico ragazzo di Milano ha spiegato come meglio poteva le sue emozioni e sensazioni. Riccardi ha dovuto annunciare la sua decisione di fronte alla Cavaglià e a tutta la famiglia di lei.

Lorenzo è stato molto onesto nel dire i motivi che lo hanno spinto verso Claudia Dionigi. “Allora, sai che se sono qua è perché non sei la mia scelta. Per me oggi non è facile, anzi è molto molto difficile. Ho vissuto con te dei momenti indimenticabili. All’inizio come ti ho sempre detto avevo occhi solo per te. Non ti nego che prima di entrare in villa la mia piccola preferenza era Claudia. Poi sono entrato in villa con te e ho avuto dei momenti di crisi. Quei due giorni per me sono stati i più belli che io abbia mai vissuto con te, non posso negarlo. Ogni volta che entravo in stanza da te mi convincevo sempre di più che la scelta saresti stata tu. Poi entravo da Claudia e mi succedeva ala stessa cosa.” In ogni caso, alla fine ha deciso di voler provare a vivere la sua storia d’amore con la ragazza di Latina.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi non sceglie Giulia: la Cavaglià non la prende bene

Nel discorso fatto a Giulia, Lorenzo ha continua nel dire: “Ho vissuto dei bellissimi momenti con te, che non dimenticherò mai. Non è facile per me, perché sai quanto io tenevo a te. Purtroppo il mio cuore non urla il tuo nome. Non smetterà mai di ringraziarti per quel video che hai fatto con mio padre.” Di fronte a tali parole, la Cavaglià non ha potuto fare a meno di dire la sua e rispondere per le rime al tronista. La replica della giovane torinese ha spiazzato davvero tutti. “Io penso tante belle cose di te, tranne una cosa. Tu credi di avere molto coraggio, io penso che tu non ne abbia cosi tanto. Io penso che a uomini semplici, scelte semplici. Per odiarti, dovrei amarti.” Successivamente, alle telecamere di Uomini e Donne, la corteggiatrice ha aggiunto: “Il suo nome non urla Claudia, urla business.”