Uomini e Donne: chi sarà la scelta di Giulia? Parla Lorenzo Riccardi

Uomini e Donne: chi sceglierà Giulia Cavaglia? Le parole di Lorenzo Riccardi

Il percorso di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne è quasi arrivato alla fine. Mancano pochi giorni alla scelta e i fan della trasmissione, in attesa della diretta e in mancanza di anticipazioni, stanno cercando di capire con quale dei suoi corteggiatori è intenzionata a lasciare il programma. Giulio o Manuel? Chi sceglierà Giulia? Ebbene, poche ore fa, questa domanda è stata rivolta a Lorenzo Riccardi. L’ex tronista ha avuto modo di conoscere a fondo la Cavaglia durante il suo percorso e, nonostante la mancata scelta di lui, i due si sono sentiti dopo la trasmissione ed hanno deciso di mettere da parte ogni tipo di rancore e guardare avanti.

Lorenzo Riccardi non si è voluto sbilanciare particolarmente sul percorso di Giulia Cavaglia. Adesso che la tronista è vicina alla scelta lui, pur incitato a dire la sua dai suoi fan, non ha espresso una sua preferenza sui corteggiatori di Giulia ma si è semplicemente limitato a fare i migliori auguri alla sua ex corteggiatrice. Chi sceglierà la Cavaglia? “Sinceramente non saprei… ma spero scelga una persona che le voglia bene, se lo merita, è davvero una brava ragazza, le auguro il meglio in tutto e per tutto” ha scritto Lorenzo su Instagram stories.

Uomini e Donne anticipazioni, niente registrazioni: le prossime scelte saranno in diretta

La scelta di Giulia Cavaglia, come quella di Andrea Zelletta e Angela Nasti, non sarà registrata ma avverrà in diretta. Questa è una novità assoluta a Uomini e Donne che, dopo l’esperimento in villa e quello al castello delle scelte, andrà in onda per la prima volta in diretta a partire dalla prossima settimana. Niente registrazioni e, di conseguenza, nemmeno anticipazioni. I telespettatori del Trono Classico si godranno in diretta tutto, anche eventuali colpi di scena.