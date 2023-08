Uomini e Donne, la nuova opinionista è un’ex dama famosa: chi è

Da diversi giorni, è iniziata a circolare una voce secondo la quale una delle dame storiche di Uomini e Donne potrebbe tornare nel programma vestendo i panni di opinionista. Di chi si tratta? Di Ida Platano, che la scorsa stagione ha abbandonato la trasmissione insieme al compagno Alessandro Vicinanza. La relazione tra i due sembrerebbe procedere a gonfie vele e, per questo, la donna, per ora, non farà ritorno nel parterre del Trono Over. Nonostante ciò, pare che la trasmissione non voglia fare a meno di Ida e, come riferito da Blasting News, sarebbe stata indicata come una probabile nuova opinionista “a bordo campo“. Tuttavia, l’ipotesi non sembrava trovare conferme, per cui la notizia pareva essere solamente un gossip passeggero. Ma, ecco che a chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio la diretta interessata.

Ida Platano opinionista a Uomini e Donne: lo spoiler di lei

Ida Platano ha parlato con i suoi seguaci sul suo profilo Instagram, svelando uno spoiler inatteso. L’ex dama ha detto rivolgendosi ai suoi followers con aria sospetta e con tanto di risatina finale: “Forse giovedì capiterà qualcosa… boh. Niente, adesso devo andare a fare due, tre cose, e poi, e poi…”. Ebbene, si dia il caso che proprio giovedì 24 agosto dovrebbero registrarsi la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Proprio pochi giorni fa, infatti, Lorenzo Pugnaloni aveva rivelato che le registrazioni del dating show sarebbero state anticipate con grande probabilità al 24 e 25 agosto oppure al 25 e 26 agosto.

Dunque, non ci è voluto molto prima che i fidati spettatori del programma capissero che presumibilmente la Platano si stesse riferendo alla prima registrazione del dating show. Da un lato, c’è chi pensa che si possa trattare di un’ospitata nella trasmissione, magari insieme al fidanzato Alessandro. D’altro canto, però, le parole di Ida sembravano anticipare una notizia alquanto importante, che combacerebbero più con il suo annuncio come opinionista che con una semplice ospitata. Insomma, non resta che attendere i prossimi giorni per averne la conferma, ma rimangono pochi dubbi sul fatto che Ida Platano sarà la nuova opinionista di Uomini e Donne, affiancando i veterani Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì.