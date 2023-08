Uomini e Donne, anticipata la messa in onda: la nuova data (rumor)

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, con il pubblico che a breve potrà conoscere i tronisti e troniste. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sarebbe dovuto ripartire il 18 settembre, ma sembra che non sarà più così.

Uomini e Donne: cambia la data di messa in onda

Stando a quanto riportato da Isaechia, pare che ai piani alti di Mediaset abbiano deciso di cambiare le carte in tavola, anticipando la messa in onda di Uomini e Donne. Non più 18 settembre, come inizialmente previsto, bensì l’11, ovvero una settimana prima. Da segnalare come in quella stessa data è fissato anche l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, sempre con Alfonso Signorini alla guida, ma con la novità Cesara Buonamici come opinionista.

La messa in onda anticipata di Uomini e Donne potrebbe ripercuotersi sulle registrazioni del dating show, le quali subirebbero dei cambi nella tabella di marcia. Se in un primo momento erano state fissate per il 30 agosto, con lo spostamento dell’inizio all’11 settembre, le registrazioni potrebbero anch’esse venir anticipate, probabilmente al 24 e 25 agosto.

Uomini e Donne, i nuovi tronisti: gli ultimi rumor

Nelle scorse settimane erano circolati rumor per quanto riguarda i nuovi tronisti e troniste di Uomini e Donne. In particolare, le indiscrezioni si erano soffermate sulla possibilità di rivedere nel programma uno tra tre ex protagonisti del dating show targato Mediaset. Tra i papabili candidati erano stati fatti i nomi di Alessandra Fumagalli, Christian Di Carlo e Alice Barisciani, con quest’ultima, ex corteggiatrice di Federico Nicotera, che potrebbe spuntarla per sedersi sul trono.

Tra i nomi vociferati per la nuova edizione del programma anche Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island. Stando ai rumor, sembra che l’ex concorrente del reality condotto da Filippo Bisciglia abbia ricevuto la proposta a partecipare in qualità di tronista da Maria De Filippi. Le voci hanno parlato di una Sorrentino che non avrebbe ancora preso una decisione a riguardo. Al momento non è dato sapere se Francesca, uscita single da Temptation Island, possa effettivamente sedersi sul trono e puntare a ritrovare l’amore. Trattasi di rumor che aspettano di essere confermati o smentiti, ma ormai manca poco all’inizio di Uomini e Donne: presto bisognerà scoprire le carte.