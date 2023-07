Uomini e Donne, ex corteggiatrice di Nicotera a un passo da trono

Uomini e Donne sta per tornare e le voci sui possibili tronisti si fanno sempre più insistenti. Le riprese della nuova edizione dovrebbero avere inizio a fine agosto, mentre la messa in onda è fissata per l’11 settembre. Tra i protagonisti di quest’anno potrebbe esserci una corteggiatrice della scorsa edizione. Ecco chi.

Uomini e Donne, una ex corteggiatrice sul trono: di chi si tratta

Come riportato da Amedeo Venza nelle sue Instagram stories, Alice Barisciani potrebbe sedere sul trono della prossima edizione del programma condotto da Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice di Federico Nicotera potrebbe tornare nello show Mediaset, stavolta in una veste diversa.

Alice, come detto, è nota al pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice. Al di fuori della televisione, tuttavia, la ragazza, originaria di Siena, è store manager in un negozio di abbigliamento. Dai post pubblicati su Instagram, si deduce come le sue più grandi passioni siano i cani e il cibo. Molte le fotografie, infatti, di piatti prelibati e dei suoi amici a quattro zampe.

Nuova edizione Uomini e Donne: le ultime indiscrezioni

Recenti indiscrezioni avevano parlato della possibilità di rivedere, nella prossima edizione di Uomini e Donne, uno tra tre degli ex protagonisti del dating show. Tra i papabili, le ex corteggiatrici Alice Barisciani e Alessandra Fumagalli, oltre all’ex corteggiatore Christian Di Carlo. Dei tre vociferati, pare che a spuntarla possa essere Alice. Non resta che attendere per avere ufficialità di quelli che saranno i tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, che a quanto pare saranno due ragazzi e due ragazze.

Le recenti indiscrezioni su Uomini e Donne non si erano soffermate esclusivamente sul capitolo tronisti. Dalle ultime voci circolate, infatti, sembrava che Pier Silvio Berlusconi avesse avanzato un ultimatum alla storica opinionista Tina Cipollari, con l’obiettivo di arginare il contenuto trash da Mediaset. Il noto volto di Uomini e Donne era stato dato a rischio esclusione, anche se si era vociferato di come Maria De Filippi avesse alzato il muro davanti alla presunta volontà di Pier Silvio. Ad ogni modo, sembrerebbe, stando a quanto circolato ultimamente, che un’addio di Tina sia alquanto improbabile, se non impossibile.