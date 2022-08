Violeta Mangrinan, la fidanzata di Fabio Colloricchio di Uomini e Donne, senza peli sulla lingua. La star spagnola, nota dalle parti di Madrid per i programmi tv Mujeres y hombres y viceversa e Supervivientes, ha risposto alle domande più piccanti dei follower. Tra le tante quella relativa ai rapporti intimi dopo il parto. Lo scorso 1 agosto Violeta ha dato alla luce la primogenita Gala, frutto del grande amore che la lega a Fabio dal 2019.

“Non sono la persona migliore per parlare di s***o”, ha confessato Violeta Mangrinan su Instagram. “Di solito si consiglia di non avere rapporti dopo il parto per 4-6 settimane. Nel mio caso non ho rispettato la famosa “quarantena” quindi non fate come me!”, ha aggiunto per poi concludere: “Bisogna ascoltare sempre il proprio ginecologo”.

Dunque il post partum non ha intaccato in alcun modo l’intimità tra Fabio Colloricchio e la fidanzata. La passione tra i due, del resto, è sempre stata molto alta e la coppia ha continuato a fare regolarmente l’amore pure durante la dolce attesa. Tra l’altro va ricordato che a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola, l’ex tronista di Uomini e Donne e Violeta Mangrinan hanno dato scandalo per aver copulato davanti alle telecamere.

Nonostante la passione sotto le lenzuola Violeta ha ammesso che le prime settimane con una neonata non sono semplici e spesso, come tutte le neo mamme, si sente frustrata e inadeguata. Al momento la Mangrinan ha deciso di non avere altri figli mentre il matrimonio con Fabio Colloricchio è stato rimandato a tempi più tranquilli.

Chi è la fidanzata di Fabio Colloricchio

Violeta Mangrinan è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola. Proprio come Fabio Colloricchio ha trovato la popolarità in tv grazie al programma Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne. Ha debuttato nel 2017 come corteggiatrice di Albert Barranco e ha subito lasciato il segno.

Molto amata dal pubblico è diventata ben presto tronista ma il suo percorso non è finito nel migliore dei modi. Violeta ha infatti lasciato il trono dello show perché ha intrapreso una relazione lontano dalle telecamere con Julen de la Guerra.

Nel 2019 la partecipazione a Supervientes, dove ha dato scandalo per una notte di passione con Fabio Colloricchio, puntualmente ripresa dalle telecamere del reality show. Archiviata l’esperienza in Honduras la coppia ha iniziato una convivenza a Madrid e ha poi allargato la famiglia.

Ironia della sorte, è nato ad agosto, a pochi giorni di distanza dalla piccola Gala, pure Paolo, il figlio di Nicole Mazzocato – ex corteggiatrice e scelta di Colloricchio – oggi legata al calciatore del Pordenone Armando Anastasio. La coppia è unita da circa un anno.