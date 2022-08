Uomini e Donne Fabio Colloricchio oggi: figlia, nozze, nuovo lavoro

Sono lontani i tempi in cui l’italo-spagnolo si faceva notare nel programma di Maria De Filippi prima come corteggiatore e poi come tronista

Negli ultimi anni Fabio Colloricchio di Uomini e Donne ha stravolto la sua vita. L’ex corteggiatore di Teresa Cilia e successivamente ex tronista del programma di Maria De Filippi non vive più in Italia da qualche tempo. Dopo aver detto addio alla sua ex scelta Nicole Mazzocato il personal trainer e modello italo-argentino ha partecipato a Supervivientes, la variante spagnola dell’Isola dei Famosi.

In Honduras ha conosciuto Violeta Mangrinan, influencer ed ex protagonista di Muyeres y hombres y viceversa (variante iberica di Uomini e Donne) e per amore ha traslocato in Spagna. Fabio e Violeta formano una delle coppie più solide dello showbiz spagnolo e nell’estate 2022 hanno avuto una bambina, la piccola Gala.

Un nome decisamente raro, una variante di Galina, che a sua volta deriva dal tardo nome greco Γαληνος (Galenos), che ha letteralmente il significato di “calmo”, “mite”, e trae la propria origine da γαληνη (galene). Per tutti motivi ha quindi il medesimo significato dei nomi Stellan, Placido e Quieto.

A dare popolarità al nome ha senza dubbio contribuito la figura di Gala Eluard Dalì, moglie prima del poeta Paul Eluard e in seguito del pittore Salvador Dalì. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Fabio Colloricchio ha spiegato il motivo di tale decisione:

“Piaceva molto a Violeta e, dato che ho un cognome lungo, mi è sembrato perfetto”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi parlato delle nozze con Violeta Mangrinan:

“Per ora dobbiamo crescere la bimba. Sono uno che va avanti facendo ciò che si sente e non so quando le cose avverranno”

Per il momento Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan sono dunque concentrati sulla piccola Gala, nonostante l’intenso lavoro di entrambi. Dopo la partecipazione a Supervivientes, infatti, Colloricchio si è affermato come cantante in Spagna. È spesso in giro per concerti e live. Una vita decisamente nuova per il 32enne, più che mai contento e sereno accanto a Violeta.

In seguito al parto la coppia ha deciso di conservare il cordone ombelicale per via delle cellule staminali di cui è ricco. La Mangrinan ha scelto di partorire in una clinica privata in modo da essere seguita nel migliore dei modi. Il parto è avvenuto in maniera naturale.

Chi è la fidanzata di Fabio Colloricchio

Violeta Mangrinan è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola. Proprio come Fabio Colloricchio ha trovato la popolarità in tv grazie al programma Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne. Ha debuttato nel 2017 come corteggiatrice di Albert Barranco e ha subito lasciato il segno.

Molto amata dal pubblico è diventata ben presto tronista ma il suo percorso non è finito nel migliore dei modi. Violeta ha infatti lasciato il trono dello show perché ha intrapreso una relazione lontano dalle telecamere con Julen de la Guerra.

Nel 2019 la partecipazione a Supervientes, dove ha dato scandalo per una notte di passione con Fabio Colloricchio, puntualmente ripresa dalle telecamere del reality show. Archiviata l’esperienza in Honduras la coppia ha iniziato una convivenza a Madrid e ha poi allargato la famiglia.

Ironia della sorte, è nato ad agosto, a pochi giorni di distanza dalla piccola Gala, pure Paolo, il figlio di Nicole Mazzocato – ex corteggiatrice e scelta di Colloricchio – oggi legata al calciatore del Pordenone Armando Anastasio. La coppia è unita da circa un anno.