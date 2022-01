Uomini e Donne: primo figlio in arrivo per l’ex tronista Fabio Colloricchio

By

Il personal trainer argentino sta per diventare papà: la compagna Violeta Mangrinan è incinta

Cicogna in volo per Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan! La notizia è trapelata nel programma Socialité in onda su Telecinco. A quanto pare l’influencer sarebbe al primo mese di gravidanza: ancora troppo presto per dare l’annuncio ufficiale sui social network. Di solito si attende la fine del primo trimestre, generalmente il più complicato, prima di dare la lieta notizia.

Gli esperti di gossip spagnoli sono però sicuri: a due anni dal primo incontro Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno deciso di allargare la famiglia! Si sono conosciuti e innamorati nel 2019 grazie a Supervivientes, la versione iberica della nostra Isola dei Famosi. All’epoca Violeta era legata a Julen de la Guerra, personaggio noto in Spagna per via delle sue numerose apparizioni nei salotti televisivi.

In Honduras, però, la Mangrinan non ha resistito al fascino di Fabio Colloricchio e dopo quell’esperienza televisiva i due sono diventati inseparabili. Per amore di Violeta l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato l’Italia e si è trasferito a Madrid. Oggi formano una delle coppie più solide e affiatate dello showbiz.

Chi è Violeta Mangrinan

26 anni Violeta Mangrinan è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola. Proprio come Fabio Colloricchio ha trovato la popolarità in tv grazie al programma Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne. Ha debuttato nel 2017 come corteggiatrice di Albert Barranco e ha subito lasciato il segno.

Molto amata dal pubblico è diventata ben presto tronista ma il suo percorso non è finito nel migliore dei modi. Violeta ha infatti lasciato il trono dello show perché ha intrapreso una relazione lontano dalle telecamere con Julen de la Guerra.

Nel 2019 la partecipazione a Supervientes, dove ha dato scandalo per una notte di passione con Fabio Colloricchio, puntualmente ripresa dalle telecamere del reality show.

Chi è Fabio Colloricchio

Come Violeta Mangrinan anche Fabio Colloricchio ha fatto il suo ingresso nel 2015 a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Teresa Cilia. Nel 2016 l’italo-argentino è diventato tronista e la sua scelta è ricaduta su Nicole Mazzocato. I due hanno formato una coppia solida e affiatata per anni fino alla rottura avvenuta nel 2019.

Una rottura burrascosa, giunta addirittura in Tribunale: la Mazzocato ha querelato l’ex fidanzato che si è lasciato andare a delle confidenze troppo intime sul suo conto durante l’avventura a Supervivientes.