Uomini e Donne, Klaudia torna a parlare di Andrea e Natalia: nuove rivelazioni

Uomini e Donne, Klaudia Poznanska ha cambiato idea su Natalia Paragoni? Ecco cosa pensa oggi

Ormai sono passati quasi venti giorni dal giorno della scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne e Klaudia Poznanska sembra stia riuscendo a voltare pagina. Dalle sue ultime parole sull’ex tronista, però, traspare tutto l’affetto che ancora nutre nei suoi confronti. Era evidente che Klaudia tenesse moltissimo ad Andrea e quando c’è un interesse sincero, raramente, se non mai, si smette di voler bene a una persona. E lo sa bene proprio l’ex corteggiatrice di Zelletta, che nonostante non sia stata scelta non ha mai speso una parola cattiva su di lui. Non lo ha fatto su Andrea ma neanche su Natalia Paragoni, che alla fine è riuscita a essere scelta. Oggi Klaudia è tornata a parlare di Andrea e Natalia, rispondendo alle domande dei fan.

Andrea e Natalia, arrivano le nuove dichiarazioni di Klaudia: le sue parole

Su Instagram, e con dei video tra le stories, Klaudia ha risposto a chi le ha chiesto cosa pensa della coppia. Non si è tirata indietro, ha scelto di rispondere a questa domanda soprattutto perché, ha spiegato, le viene rivolta quasi ogni giorno. Ecco la sua risposta: “All’inizio rimanevo della mia idea, sul fatto che non mi piacesse Natalia e così via. Però vuoi o non vuoi le cose su Instagram le vedi e penso anche che se tu vedi la persona a cui tenevi tanto essere felice, allora capisci tutto. Quindi diciamo che non sono la mia coppia preferita, però sono… Nel senso… Gli auguro il meglio. A tutti e tue”. Non c’è molto da sorprendersi, a dire il vero, di queste belle parole di Klaudia sulla coppia che si è formata a suo discapito. Anche subito dopo la scelta, infatti, ha usato delle belle parole che hanno sorpreso tutti.

Trono Classico, Natalia e Klaudia dopo Uomini e Donne sotterrano l’ascia di guerra

C’è da dire, comunque, che le antipatie sono terminate sia da una parte che dall’altra. Anche Natalia ha sotterrato l’ascia di guerra verso Klaudia e ha fatto i suoi migliori auguri all’ex rivale. Se da parte della Paragoni era più semplice aspettarsi la pace, visto che è lei oggi la fidanzata di Andrea Zelletta, da parte di Klaudia forse in pochi se lo sarebbero aspettati. Forse.