Uomini e Donne, ex di Temptation attaccano Giulio: “Giovanna scappa!”

Uomini e Donne, Giulio Raselli sotto attacco: parlano due ex protagoniste di Temptation Island

Due spettatrici d’eccezione hanno commentato la puntata di Uomini e Donne oggi, che si è concentrata su Veronica Burchiello e Alessandro Zarino. Le due ragazze, però, non hanno tralasciato ciò che ha detto Giulio Raselli, che è sempre stato in guerra con Alessandro quando lui era tronista. Una guerra combattuta su entrambi i fronti, c’è da dire. Ma chi sono queste due ragazze? Sono Katia Fanelli e Nunzia Sansone, che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island tra le coppie e hanno conosciuto Alessandro e Giulio, che erano tentatori. Tra Zarino e le fidanzate del programma è nata una bella amicizia, proprio per questo oggi hanno difeso a spada tratta il ragazzo da Giulio.

Nunzia e Katia contro Giulio Raselli: “Giovanna scappa, scansati il fosso”

Il tronista ha detto a Veronica che Zarino non è mai stato interessato a lei e le due ragazze si sono scagliate contro di lui! Katia ha commentato così: “Ma parli ancora Giulio, ma non sai cosa dire. ma basta, ma zitto. Le str….te che spari con quella bocca”. Ha poi detto che in realtà Alessandro è sempre stato interessato a Veronica. In sottofondo, Nunzia ha messo in dubbio un reale interesse di Giulio verso le sue corteggiatrici, e Katia ha replicato così: “Se vabbè dai. Giovanna scappa, ti vogliamo sul trono noi. Scansati il fosso”. Subito le ha fatto eco Nunzia: “Brava Giovanna, vai sul trono”. La scelta di Giulio comunque non sembra vicinissima.

Alessandro Zarino e Veronica insieme dopo Uomini e Donne? L’avvertimento: “Pensaci bene”

Allo stesso tempo, Katia ha dichiarato di essere d’accordo con Tina Cipollari su Veronica durante il duro scontro di oggi. Questo fa pensare che ha dei dubbi sulla sincerità dell’ormai ex tronista, nonostante sia certa che Alessandro sia realmente interessato a Veronica e lo è sempre stato. “Ci ha sempre tenuto, è lei che gli ha detto di no”, ha sottolineato ancora Katia. “Se tu fossi stata realmente interessata non gli avresti detto di no”, ha ribadito quando ha parlato Veronica in puntata. Alla fine, comunque, sia Katia sia Nunzia sono del parere che se sono rose fioriranno tra Alessandro e Veronica. “Pensaci bene”, ha però aggiunto Katia.