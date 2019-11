Uomini e Donne, Juanluis strega Gemma: il pubblico è contro, cosa succede

Juanluis Ciano strega Gemma Galgani: un nuovo Cavaliere a Uomini e Donne

Si chiama Juanluis Ciano e siamo sicuri che farà molto parlare di sé, visto che oggi si è fatto conoscere come il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. A Uomini e Donne la Dama aveva appena chiuso la sua storia con Jean Pierre che subito si è trovata questo bell’uomo davanti che ha sorpreso sia Tina Cipollari e Gianni Sperti sia tutti i presenti in studio: non che Gemma sia una donna poco bella, sia chiaro, ma il 57enne Juanluis si è presentato direttamente per lei, e sapete bene che questo non capita proprio tutti i giorni tra gli Over.

Uomini e Donne: è passione tra Gemma e Juanluis

Juanluis ha raccontato di essere di Napoli ma di avere origini venezuelane e di aver apprezzato moltissimo il romanticismo e la sensibilità della Galgani: tratti della personalità che non ritiene essere delle debolezze e che anzi, almeno a suo avviso, sono indizio di una persona forte e decisa. Juanluis è anche un tipo molto caloroso – come ha fatto notare la stessa Gemma dopo averci ballato: “Ho sentito il suo abbraccio – queste le parole della Galgani –, un abbraccio vero. Sono molto contenta”. E la prossima puntata non andrà male come forse qualcuno sospetta: dalle anticipazioni infatti apprendiamo che i due continueranno a conoscersi. Come andrà a finire? Non chiedetecelo, anche se più di qualcuno nutre forti perplessità sull’italo-venezuelano.

Il pubblico non crede a Juanluis: a Uomini e Donne solo per visibilità?

Dai tweet che vi postiamo qui di seguito potete ben vedere in effetti come per qualcuno il nuovo Cavaliere sia interessato soltanto alle telecamere e poco a Gemma: pregiudizi? Potrebbe darsi ma è già successo che qualcuno volesse corteggiare la Galgani per finire al centro dello studio. Tutto è ancora prematuro comunque: staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

Juan Luis più sòla del gabbiano, Gemma felice perché si assicura altri mesi da protagonista ….e via sino a Settembre prossimo quando casualmente si saranno lasciati #uominiedonne pic.twitter.com/qqPI4wZTtB — Lidya (@Oohdeear) November 6, 2019