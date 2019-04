Uomini e Donne, Fabrizio finge con Gemma? La chat che alimenta i dubbi

Uomini e Donne, forti accuse per Fabrizio: Gemma delusa, la chat che insospettisce Maria De Filippi

Forti accuse nei confronti di Fabrizio, il 42enne arrivato al Trono Over di Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani. Il fattore età ha sempre portato, un po’ tutti, ad avere dubbi sulla sua sincerità. Infatti, sono davvero tanti coloro che non credono al fatto che un uomo così giovane sia interessato a una donna molto più grande di lui. A esternare questo pensiero, in studio, nel corso della puntata in onda il 17 aprile, sono Gianni Sperti e Valentina. L’opinionista si dice stupito del fatto che ancora Gemma non abbia compreso ciò che invece ha capito lui. Il ballerino fa sapere di essere fortemente sospettoso nei confronti del 42enne, per molti giunto nel programma per avere visibilità. Ed ecco che spunta fuori una chat sospettosa, per cui chiede spiegazioni la stessa Maria De Filippi. Scendendo nel dettaglio, una donna avrebbe contattato Fabrizio e detto di essere sempre in studio. La signora si definisce giornalista e chiede al cavaliere di poterlo iscrivere nel suo blog. Non solo, ci tiene anche a dargli un consiglio.

La donna, secondo quanto viene letto da Gianni sul cellulare di Fabrizio, ha poi iniziato a parlare male di Gemma. Parole molto dure nei confronti della dama torinese, la quale resta molto male. Ma ciò che delude la Galgani è il fatto che il 42enne avrebbe potuto difenderla. Invece, il cavaliere ha addirittura scritto di voler parlare di persona con questa donna. Una situazione inaspettata, che vede Gemma sconvolta e senza parole. Fabrizio, però, ci tiene a precisare di essere stato preso in giro da questa persona. Il 42enne credeva, infatti, che questa signora facesse parte della redazione del programma. Proprio per tale motivo, Maria vuole saperne di più, al fine di dimostrare che questa donna non fa parte della trasmissione.

Uomini e Donne, Gemma Galgani senza parole: Valentina, Armando e Gianni accusano Fabrizio

Sembra proprio che questa chat sia riuscita a confermare i dubbi di Valentina e Armando. Entrambi sono convinti che Fabrizio stia mentendo. Addirittura, Gianni lo definisce “un bleff”. Ora Gemma si ritrova a dover prendere una scelta: continuare la conoscenza o troncare il rapporto prima che sia troppo tardi. Da parte di Maria De Filippi arriva un commento inaspettato: “Gemma lo deve mandare via indipendentemente dalla storia del blog”. Dunque, sembra proprio che anche la conduttrice non creda all’interesse di Fabrizio nei confronti di Gemma, proprio per via della differenza di età. Nonostante ciò, Maria è convinta che Fabrizio non debba essere accusato a causa della chat.