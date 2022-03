Uomini e Donne, “Jessica Selassié tronista”: la presunta bomba di Maria

Dopo il Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié farà la tronista a Uomini e Donne? Un’indiscrezione fa impazzire i fan della vincitrice della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sembra che il nome dell’ex gieffina sia stato fatto dietro le quinte per far approdare sul trono e permetterle così di trovare l’amore. Dentro la Casa di Cinecittà, ha più volte espresso il desiderio di avere a fianco un uomo che le faccia battere il cuore. Mentre in molti credevano che l’avrebbe trovato in Barù, oggi la situazione sembra dare un’unica risposta: per i Jerù non c’è futuro.

Sono tanti coloro che sognavano di vedere questa coppia formarsi una volta spente le luci della Casa più spiata d’Italia. La stessa Jessica sperava di ritrovare Barù a esperienza conclusa, ma non solo come un amico. Eppure lo chef a Verissimo ha ribadito di essere propenso ad avere solo un’amicizia con la più grande delle sorelle Selassié dopo il GF Vip 6, in quanto non ha intenzione di avviare alcuna relazione amorosa al momento. Non ha nascosto l’attrazione fisica che prova nei confronti della principessa, ma questo non basterebbe a portare il nipote di Costantino della Gherardesca verso quella strada.

Lei si è detta speranzosa a Verissimo, dove Silvia Toffanin ha cercato di farle capire che sicuramente – se non sarà Barù – un altro uomo riuscirà a conquistare il suo cuore. E chissà che l’anima gemella Jessica Selassié non la trovi proprio a Uomini e Donne! A lanciare questa indiscrezione è, in queste ore, Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha fatto sapere che ci sarebbero queste “voci di corridoio” secondo le quali “dietro le quinte” si sarebbe fatto il suo nome “come futura tronista”.

Non si sa se lei sia al corrente di questo, ma effettivamente Maria De Filippi potrebbe riservare al pubblico di Canale 5 questa bomba. Non è un segreto che Jessica abbia conquistato molti telespettatori anche per il fatto che ancora non è riuscita a trovare l’uomo della sua vita. Lo show di ‘Queen Mary’ dà proprio questa opportunità! Inoltre, non è la prima volta che approda sul Trono un volto già noto nel mondo della tv.

Nel frattempo, è già arrivata una nuova tronista, che affiancherà Matteo Ranieri e Luca Salatino. Nella serata di ieri, il dating show del pomeriggio di Canale 5 ha condiviso il video di Veronica Rimondi, che a primo impatto sembra non aver colpito positivamente il pubblico. Durante il suo percorso, avrà modo di far ricredere i telespettatori, se vorrà.