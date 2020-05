Uomini e Donne, Jack Vanore replica alle offese di Sirius: “Non mi tocca”

Jack Vanore duro con Nicola Vivarelli per un post di anni addietro in cui il corteggiatore della Galgani lo offendeva pesantemente: “Non mi tocca minimamente”

Quando si partecipa ad un programma così celebre come quello di Uomini e Donne, si sa che il tuo passato verrà passato al setaccio. Ed è il caso di Nicola Vivarelli, conosciuto ai telespettatori del dating show come Sirius, attuale corteggiatore di Gemma Galgani. Il rapporto tra i due sta facendo molto discutere il web, soprattutto per l’enorme differenza d’età che intercorre tra lui e la storica dama (lui 26 anni, lei 70). Ma non solo. Nelle ultime ore è intervenuta anche l’ex fidanzata di Vivarelli che, attraverso una recente intervista rilasciata a Fanpage, ha confessato che il giovane punti alle telecamere piuttosto che nutrire un vero interesse per la Galgani. Oltre a tali accuse, c’è un’altra vicenda che sta coinvolgendo negativamente il protagonista del Trono Over. Alcune fan hanno rispolverato un vecchio post di Nicola su Facebook in cui aveva deliberatamente offeso un volto storico del programma: stiamo parlando di Jack Vanore, ex fidanzato di Raffaella Mennoia e attuale opinionista della trasmissione. In tale occasione, Sirius posava accanto a Vanore durante un’ospitata in una discoteca affermando: “Ahahah, è un coglio.e di Uomini e Donne. Il vero Vip sarei io”. La news ha raggiunto velocemente l’opinionista che, qualche ora fa, ha commentato il fatto su Instagram.

“Sono quasi sicuro che la figura del coglio.e la farà proprio lui”

“Ragazzi mi avete scritto in tantissimi in posta privata, vi ringrazio. Si lo sapevo” riferendosi al post incriminato dell’attuale corteggiatore di Gemma, poi aggiunge: “Sapevo tutto, comunque ringrazio vivamente tutte le persone che in qualche modo mi hanno difeso, anche se devo dire la verità questa faccenda non mi tocca minimamente. Primo perché stiamo vivendo un periodo qua in Italia, ed anche nel mondo, terribile e sinceramente quello che scriveva un ragazzino sei anni fa non mi tocca e non mi toccava nemmeno all’epoca se per questo. L’unica cosa che posso dire che mi dispiace per questo ragazzo di 26 anni che col tempo peggiora. Però alla fine, mi fa anche molta simpatia perché credo, anzi sono quasi sicuro che la figura del coglio.e la farà proprio lui”.

Sirius ammette: “Faccio sul serio”

Nel frattempo, Vivarelli ha risposto alle tante critiche attraverso la sua prima intervista per il settimanale Chi affermando: “C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre sia mia nonna mi hanno detto ‘Si vede che sei felice'”.