Uomini e Donne, Irene Capuano sorprende: la dedica che piacerà molto a Luigi

Irene Capuano e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne, i due sempre più vicini al lieto fine?

A Uomini e Donne Luigi e Irene si stanno avvicinando sempre di più, con non poche difficoltà ma sta accadendo. Il loro è stato un percorso in salita e tortuoso, con ostacoli da superare e anche qualche eliminazione da recuperare. Che a Luigi piaccia Irene non ci sono dubbi, ma alcuni lati del carattere della corteggiatrice non lo convincono. Forse è anche un po’ colpa del contesto in cui si stanno conoscendo: se fossero da soli, lontani dalle telecamere e con la possibilità di potersi sentire e vedere quando vogliono, sarebbe già scoppiato l’amore. Forse però. La scelta di Luigi Mastroianni comunque non è molto lontana e lui inizia a sbilanciarsi un po’.

Uomini e Donne, Irene scrive una dedica a Luigi su Instagram

La settimana scorsa Luigi si è praticamente dichiarato a Irene, anche se lei non avrà badato molto alle parole del tronista visto che era parecchio arrabbiata. La rabbia però è passata e dimenticata, dato che questa settimana ha portato Luigi a conoscere i suoi genitori. E oggi è arrivata una bellissima dedica su Instagram: “Non è razionale, non lo puoi spiegare. Tremano le gambe mentre ride il cuore”. E per terminare, un cuoricino giallo che richiama il colore della sua pelliccia. La stessa che aveva anche in un’esterna con Luigi. Evidentemente, indossare quella pelliccia ormai le ricorda il bel tronista che sta tentando di conquistare. Luigi sarà felice di leggere queste parole su Instagram? Probabilmente sì, da quel che abbiamo potuto capire di questo ragazzo.

Luigi e Irene news: la dedica conquisterà il tronista?

A Luigi infatti piacciono le piccole attenzioni che le corteggiatrici possono dedicargli quando sono lontani e non possono essere in contatto. Un modo per fargli capire che stanno pensando a lui e Irene Capuano stamattina ha lanciato un forte segnale. Dalla frase della corteggiatrice infatti non si intuisce solo che nella sua mente c’è Luigi, ma anche altro. Le parole estrapolate dalla canzone Meraviglioso amore mio di Arisa nascondono un reale interesse, un coinvolgimento non da poco e chissà… anche un accenno di sentimento che possa vagamente somigliare all’amore?