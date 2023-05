Uomini e Donne arriverà davvero in prima serata? L’indiscrezione vede il programma di Maria De Filippi in un’eventuale spazio del prime time. Non sarebbe una prima volta, in quanto la trasmissione è già in passato approdata in prima serata. Ebbene secondo Blasting News, i protagonisti del famoso show con Gianni Sperti e Tina Cipollari a settembre potrebbero avere riservato a loro una prima serata su Canale 5, una volta a settimana. Questo perché prenderebbe così il posto di uno dei due appuntamenti settimanali del Grande Fratello Vip.

Dopo la svolta di Mediaset con le nuove disposizioni di Pier Silvio Berlusconi, il reality show pare avrà una durata più breve. Oltre questo, le indiscrezioni parlano di un unico e solo appuntamento settimanale per il GF Vip di Signorini da settembre. L’altra serata dovrebbe essere occupata dal famoso dating show del Trono Over e del Trono Classico. Ovviamente non c’è alcuna notizia ufficiale che va a confermare questo rumor. Dunque, è bene prendere questo con le pinze.

Questa volta, Uomini e Donne in prima serata non dovrebbe andare in onda con degli appuntamenti speciali. Semplicemente, se questa indiscrezione si rivelasse realtà, ci sarebbe una puntata fissa del programma in onda ogni settimana. In questo modo, andrebbe a togliere spazio al GF Vip di Alfonso Signorini, che è andato spesso in onda con il doppio appuntamento.

Non è la prima volta che il programma di ‘Queen Mary’ finisce in prima serata. Il pubblico di Canale 5 ha assistito ai famosi momenti dedicati a Gemma Galgani. In particolare, i telespettatori ricordano ancora oggi la famosa lettera della dama torinese scritta a Giorgio Manetti. Una puntata speciale seguitissima, con cui il programma e Mediaset hanno sperimentato.

Ebbene il risultato è stato positivo in termini di ascolti. Proprio nelle scorse settimane si parlava dell’eventuale ritorno di Giorgio nella prossima edizione di UeD, che inizierà a settembre. Manetti non ha chiuso la porta al dating show e Gemma proprio in questi giorni ne ha parlato. Se il programma dovesse davvero in onda in prima serata, rappresenterebbe una classica puntata del pomeridiano.

In passato, la trasmissione è andata in onda nel prime time anche con le puntate speciali sulle scelte. Un esempio è stata quella di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che è stata seguita dai telespettatori in prima serata. Come è possibile notare dai dati degli ascolti televisivi, il dating show di Maria De Filippi rappresenta una garanzia per Canale 5. Dunque, tutto questo potrebbe davvero accadere.

Intanto, la stagione televisiva legata al dating show si sta concludendo con le repliche Uomini e Donne Story dell’edizione 2022/2023. Dopo di che, il programma andrà definitivamente in vacanza e tornerà in onda con le nuove puntate a settembre. Ciò che è certo è che il pubblico ritroverà Tina Cipollari e Gianni Sperti, come confermato dalla stessa De Filippi.