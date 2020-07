Uomini e Donne in onda solo due giorni a settimana: le news sui palinsesti

Pare che fino al 20 ottobre il pubblico di Uomini e Donne dovrà accontentarsi di una messa in onda piuttosto strana. Lo scriviamo perché Publitalia ha pubblicato i palinsesti televisivi di Canale 5 e, a meno che non abbia commesso un errore, ma ne dubitiamo trattandosi di un documento ufficiale, si nota che la trasmissione di Maria De Filippi si alternerà a Daydreamer – Le ali di un sogno, fiction turca con protagonista assoluto Can Yaman, quasi fino alla fine del mese di ottobre. E non sarà neanche un’alternanza alla pari, diciamo così, visto che Uomini e Donne andrà in onda soltanto due volte a settimana rispetto alle cinque a cui siamo stati abituati finora e alle tre della serie Tv. Veniamo ai dettagli.

Uomini e Donne in onda solo il giovedì e il venerdì nel mese di ottobre: le news

Stando a quanto si legge Daydreamer andrà in onda fino a mercoledì compreso, poi sarà la volta di Uomini e Donne che sarà trasmesso il giovedì e il venerdì: è probabile che Mediaset voglia sfruttare il discreto successo della serie turca che tra l’altro è molto più lunga di quelle andate in onda sinora; eviterà dunque di dividerla in due stagioni come fece con Cherry Season, e questo a ragion veduta, visto che, essendo disponibili in rete già tutte le puntate, i fan non aspetterebbero di certo mesi e mesi prima di vedere come si evolverà la storia di Can e Sanem. Forse era impossibile fare diversamente oppure Mediaset ha voluto rischiare puntando su uno dei divi del momento e riservando comunque alla trasmissione di Maria De Filippi due appuntamenti pomeridiani, chissà. Staremo a vedere comunque se la strategia si rivelerà vincente.

La nuova formula di Uomini e Donne con un solo trono: una scelta vincente

Vi ricordiamo intanto che Uomini e Donne dovrebbe tornare con una nuova formula: non sappiamo ancora tutti i dettagli ma pare che non ci sarà più la classica distinzione fra Trono Classico e Trono Over e che tutte le puntate avranno come protagonisti sia i tronisti più giovani sia i Cavalieri e le Dame più adulti; l’idea sarebbe nata dopo il successo della formula sperimentata a maggio, quando Giovanna Abate si è confrontata con i suoi corteggiatori proprio nelle puntate dedicate al Trono Over. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.