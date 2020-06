Daydreamer puntate turche, Can e Sanem un anno dopo: una nuova vita

In Daydreamer a un certo punto della storia accadrà che Can e Sanem non si vedranno per un anno intero. Saranno momenti dolorosi per la coppia di innamorati perché la relazione è andata avanti e il rapporto è cresciuto: non siamo più agli inizi in cui si poteva parlare di semplice cotta. C’è un motivo se Can deciderà di lasciare Sanem e Istanbul per un anno, e ve lo abbiamo spiegato nel dettaglio in un precedente speciale su Daydreamer: Divit sarà accusato da Sanem di averle bruciato il libro che aveva scritto per un importante editore americano; straziato dal dolore per accuse così pesanti, Can deciderà di andar via e di lasciare persino la gestione dell’azienda. Una nuova vita lontano da tutto e da tutti insomma. Ma le puntate turche successive sono ancor più ricche di colpi di scena.

Daydreamer puntate turche: Sanem e Can tristi e soli, cos’è successo in un anno di lontananza

Sappiamo ormai che il libro non è stato bruciato da Can ma da Yiğit, il nuovo nemico di Daydreamer, e dalle anticipazioni apprendiamo che alla fine Sanem riuscirà comunque a pubblicare il suo lavoro in numerose lingue e a ottenere il successo sperato. Nonostante questo la ragazza starà molto male per l’assenza di Can che soffrirà allo stesso modo per quanto accaduto. Anche se Sanem ha cercato di contattarlo per un anno intero (ma lui non ha mai voluto farsi trovare) si è chiesta anche se valesse la pena soffrire per un ragazzo che l’ha lasciata da sola dopo aver bruciato il libro e picchiato Yiğit. Le cose cambieranno molto presto.

Anticipazioni Daydreamer dalla Turchia, Can e Sanem tornano insieme grazie ad amici e famiglia

Can infatti tornerà a Istanbul e rivedrà il padre dietro la spinta della zia Remide. In varie circostanze i due s’incroceranno senza che lei se ne accorga, ma questo non basterà a farli tornare insieme. Divit infatti si rifarà vivo con la scusa della barca danneggiata e Sanem proprio non si capaciterà di questa motivazione: perché tornare per una barca e non per lei? Ancora una volta insomma è l’orgoglio a frenare la coppia, e ancora una volta saranno gli amici e la famiglia – sì proprio la famiglia! – a fare il possibile per portarli alla pace. Quando Yiğit saprà che Sanem è diventata autrice dell’anno per un’associazione di esperti vorrà stare da solo con lei, ma sarà proprio a questo punto che interverrà Aziz: con l’aiuto del suo team infatti creerà tutte le condizioni necessarie affinché siano Sanem e Can a ritrovarsi da soli. Di qui ripartirà tutto, anche se dalle anticipazioni su Daydreamer apprendiamo che la storia dei due innamorati incontrerà ostacoli nuovi e ancor più pericolosi.