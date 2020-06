Puntate turche Daydreamer: Can lascia Sanem e Istanbul, Yiğit ha vinto

Il prossimo nemico di Can Divit in Daydreamer sarà Yiğit che volendo conquistare Sanem farà di tutto per portarla dalla sua parte sfruttando i suoi sogni. Vi stiamo per raccontare ciò che ci svelano le anticipazioni turche sulla serie e parliamo di episodi che andranno in onda tra molto tempo, quindi talvolta faremo dei richiami anche banali per permettervi di seguire senza perdere il filo. Partiamo dal presupposto che Sanem è finita in agenzia da Can non perché interessata all’attività ma perché intenzionata a mettere dei soldi da parte per diventare scrittrice; sarà proprio su questo sogno che farà leva Yiğit, nuovo cattivo della serie, perché a un certo punto svelerà alla ragazza che ha un accordo con un’azienda americana per pubblicare il suo libro. Come potete ben immaginare, Can sarà geloso non poco del rapporto che s’instaurerà tra Yiğit e Sanem e farà il possibile per scoprire quali siano le vere intenzioni di lui.

Puntate turche Daydreamer, il piano di Yiğit e l’accordo con l’editore americano: Can dubbioso

Ecco che verrà a sapere che il ragazzo non ha alcun accordo con l’azienda americana e deciderà di affrontarlo per saperne di più; purtroppo per lui Yiğit aveva già previsto tutto e durante il confronto mostrerà a Can il contratto di cui aveva parlato a Sanem. L’aggressività di Divit nei confronti di quello che la ragazza reputa un suo amico non farà altro che incrinare il rapporto tra i due innamorati; questo però non spaventerà affatto Can che proprio non vorrà convincersi del fatto che Yiğit abbia delle buone intenzioni. A un certo punto Divit parlerà persino con un suo amico scrittore ed editore per aiutare Sanem a pubblicare il suo libro ma lei reagirà male perché crederà che Can non abbia fiducia nelle sue capacità.

Anticipazioni turche Daydreamer, Yiğit in ospedale: Can lascia Istanbul dopo le accuse di Sanem

La situazione si complicherà quando Sanem scriverà il libro ma avendolo lasciato a casa non potrà farlo vedere a Yiğit che quindi si premurerà di andare con lei per recuperarlo nella casa di Can in montagna. Qui mentre lei resterà in auto lui scenderà a cercare Can ma troverà il libro di Sanem vicino al fuoco e leggendo delle parole bellissime sulla loro storia lo brucerà per la gelosia; dopodiché si nasconderà. Il malefico Yiğit farà finta di essere appena arrivato quando vedrà Can entrare, e lo accuserà subito di aver bruciato il libro senza neanche averlo letto. Alla fine Yiğit sarà spinto a terra da Can e perderà coscienza dinanzi a un’incredula Sanem, accorsa poco prima per aver sentito delle urla. Yiğit rischierà la paralisi e Sanem crederà che sia stato Can a bruciarle il libro: questo spingerà Divit a lasciare Istanbul per un anno, distrutto dalle accuse.