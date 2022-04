Che fine ha fatto Ilie Maneschi? Il 47enne, che è un manager di una società statunitense, aveva deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Ida Platano, una delle dame storiche del Trono Over. L’uomo è così sbarcato negli studi del programma di Maria De Filippi (si trova a Roma potendo lavorare in smartworking) per provare a conoscere la donna bresciana. Missione compiuta a metà, in quanto Ilie è sì riuscito ad approfondire la conoscenza dell’ex di Riccardo Guarnieri, ma senza lasciare il segno. Inoltre, a un certo punto del corteggiamento televisivo, è sparito dai radar della trasmissione di Canale Cinque. Motivo? Lo ha riferito il diretto interessato rilasciando un’intervista rilasciata al portale a Isa e Chia.

Ida e Ilie, nel corso della loro frequentazione, si sono visti in differenti occasioni. La Platano, dopo qualche incontro, aveva spiegato di essere attratta dal 47enne più a livello mentale che fisico. Di punto in bianco poi Ilie è sparito dalla trasmissione Mediaset e dalla vita della dama del Trono Over. Che cosa è successo? “Come sapete, la mia ultima apparizione è stata in quel “teatrino” meraviglioso dove io, Ida, Riccardo ed Alessandro ci siamo trovati a centro studio”, ha esordito il manager, raccontandosi a Isa e Chia. “In quell’ occasione – ha aggiunto – non ho avuto neanche il tempo di raccontare nulla, di ciò che era successo con Ida, etc”.

Ilie ha raccontato ora ciò che avrebbe voluto narrare in trasmissione, spiegando che la sera prima del “teatrino” era stato a cena con Ida, divertendosi parecchio. “Dopo la cena siamo stati in camera di Ida ad ascoltare musica, rilassarci, ed ho atteso che lei si addormentasse. Stavamo davvero bene!”, ha sottolineato. Ma dopo il suddetto “teatrino” qualcosa si è rotto e il percorso di conoscenza si è interrotto:

“Subito dopo il teatrino sopra citato, se avete notato, io e Ida non ci siamo più seduti. Sono uscito fuori dallo studio perché volevo accompagnare Ida in aeroporto in quanto lei sarebbe dovuta tornare a Brescia prima della fine della registrazione. Eravamo in macchina, verso Fiumicino ed improvvisamente il nostro nervosismo cessò, rivivendo ciò che la sera prima avevamo combinato insieme”.

La “coppia” è così giunta a Fiumicino, ma in ritardo rispetto al volo che avrebbe dovuto prendere la Platano che ha perso l’aereo. “Rimango con lei fino all’imbarco per quello successivo – ha riferito sempre Ilie -. Eravamo fuori, fumavano, ci siamo abbracciati fino a quando arriva quel momento nel quale ti trovi a 4 cm… Il tramonto, noi così vicini, era tutto perfetto perché scattasse qualcosa ma anche in quel caso, abbiamo preferito non toccarci. Era stato più bello del bacio stesso, il non toccarsi era stato ancora più intimo”.

Quindi il saluto che, secondo Ilie avrebbe dovuto essere un arrivederci e non un addio: “Lei mi saluta con un “corri, vattene via” che lascia intendere una situazione che sarebbe evoluta sicuramente in qualcosa di fisico. Si arriva così a qualche giorno dopo, quando apprendo che per motivi strettamente lavorativi non avrei più potuto partecipare al programma. Da quel momento, quel mercoledì, tutto è cambiato!”

Ilie ha evidenziato di aver sentito Ida telefonicamente, in una conversazione in cui la dama ha versato delle lacrime in quanto lui le ha fatto intendere che non sarebbe più tornato negli studi del dating show di Canale Cinque: “Aveva capito che non sarei mai potuto tornare in trasmissione per continuare la mia conoscenza con lei”. Oltre alle questioni lavorative il manager ha dovuto affrontare un’altra situazione non semplice a livello familiare.

Il manager ha raccontato che sua madre, il giorno del casting, è rimasta vittima di un incidente stradale di “natura oscura” ma senza riportare alcuna grave conseguenza fisica. La situazione è però peggiorata in un secondo momento: “Capirete bene che abbiamo (io ed i miei fratelli) dovuto comprendere le dinamiche del sinistro causato da un malore. Oggi vi posso dire che la salute di mia madre, già compromessa, è peggiorata”.

Infine le bordate alla trasmissione di Canale Cinque:

“La mia reticenza alla trasmissione (sarei voluto scappare già dal primo giorno), il mio non sentirmi adeguato a certe realtà nelle quali non sarei riuscito (pur provando) a snaturare il mio essere, mettendo in piazza del mercato la mia sfera intima che considero il tesoro più grande che posseggo, lo stop imposto a lavoro, etc., hanno fatto sì che io finissi la mia strada dentro la trasmissione”.

Al momento Ilie e Ida non si frequentano più.