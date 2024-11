Uomini e Donne, Ilaria e Vincenzo: così Maria trova il modo per sbatterli fuori

La puntata di Uomini e Donne del 18 novembre 2024 inizia con Gemma Galgani e Fabio. Inizia uno scontro acceso tra la dama torinese e Tina Cipollari, la quale è convinta di dover mettere in guardia il cavaliere. Per questo, l’opinionista chiede di far riprodurre sullo schermo dello studio un video che riprende le sfilate più piccanti e iconiche di Gemma. Maria De Filippi ammette che una parte del filmato la redazione ha dovuto cancellarlo. Fabio non resta sconvolto, anzi.

Infatti, il cavaliere dichiara di avere anche lui un passato piccante. Maria dà dei punti a favore di Gemma mostrando a Fabio che per lui ha iniziato a prendere lezioni di ballo. De Filippi fa ballare i due e poi fa sapere al cavaliere che c’è dietro le quinte una signora che vorrebbe conoscerlo. Fabio, però, dichiara di voler conoscere bene solo Gemma. Tina crede che non abbia capito, mentre Maria prova a spiegargli più volte cosa sta accadendo. Fabio ribadisce di voler conoscere solo Gemma.

La puntata va avanti con Ilaria e Vincenzo a UeD seduti al centro studio. Tina parte subito all’attacco, ricordando che nella registrazione precedente aveva chiesto ai due di lasciare la trasmissione. Oggi sono ancora in studio e Morena porta gli screenshot dei messaggi che lui le ha inviato nei giorni precedenti. Una parte della conversazione Ilaria non l’aveva letta, in particolare quella in cui Vincenzo appare provocatore e pronto ad avvicinarsi a lei.

Ilaria vuole arrivare al punto e fa notare se Vincenzo avesse voluto uscire con Morena l’avrebbe fatto. Quest’ultima non ci sta e crede che sia strano che Ilaria non sia toccata dai messaggi che lui le ha inviato. Tina pensa che la reazione indifferente di Ilaria confermi che sono d’accordo. Gianni Sperti ha lo stesso pensiero della sua collega, certo che Vincenzo ci abbia davvero provato con Morena.

“Il succo è che lui con Morena non ci ha uscito. Ci sono due messaggi, ma lui alla fine ha deciso di non uscirci”, questa la considerazione di Ilaria. Interviene anche Barbara De Santi, la quale è convinta che Vincenzo avrebbe continuato la loro conoscenza. Entrambi dichiarano di voler proseguire la conoscenza, in quanto va tutto bene, ma non hanno ancora intenzione di lasciare il programma.

A questo punto, anche De Filippi appare sospettosa e chiede a Vincenzo quale sarebbe questo blocco. Lui parla di possibili problemi legati al suo lavoro. Il discorso, però, non torna. Intanto, le nuove anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Ilaria e Vincenzo lasciano il programma nelle prossime puntate e tornano poi a raccontare come sta andando. Esce fuori, in questa occasione, che Ilaria ha querelato Barbara.

De Filippi arriva oggi a una conclusione, che anticipa effettivamente quello che il pubblico vedrà nelle prossime puntate. Maria fa così uscire dal programma i due, chiedendo un loro ritorno a breve per capire come sta procedendo fuori. In questo modo, con delicatezza ed eleganza, riesce a portare i due ad andare via e ad accontentare Tina.

Si passa poi a Fabio e Giovanna, che nella registrazione precedente avevano creato qualche polemica. Lui aveva chiesto alla dama di lasciare insieme il programma, spiazzandola. Il cavaliere aveva fatto tenerezza a tutti con la sua voglia di viversi fuori questa relazione, ricevendo un rifiuto di fronte a tutti. Oggi le cose sono cambiate. Giovanna ha riflettuto e con un enorme sorriso oggi svela di voler continuare a conoscere Fabio fuori. Così si forma una nuova coppia del Trono Over.