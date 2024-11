UeD anticipazioni, registrazione burrascosa: una querela e ritorni inattesi

Tra ritorni e confronti, la nuova registrazione di Uomini e Donne del 15 novembre 2024 è stata abbastanza movimentata. Secondo le anticipazioni, è tornato un volto storico del programma di Maria De Filippi. Inoltre, c’è ancora spazio per il Gemmadì in questa edizione. Ma i colpi di scena sono arrivati con il ritorno in studio di Ilaria e Vincenzo, tramite il quale ci sono stati accesi scontri in studio e la rivelazione su una denuncia.

Uomini e Donne anticipazioni: torna Gloria, Gemma ancora protagonista

Nel parterre del Trono Over è tornata Gloria Nicoletti. Chi da anni segue il programma di Maria De Filippi sa benissimo chi è. Si tratta di una storica ex dama del dating show del primo pomeriggio di Canale 5, che si è fatta notare con la sua travagliata conoscenza con Riccardo Guarnieri. Alla fine la storia di Gloria con l’ex cavaliere tarantino è giunta al termine in pochissimo tempo. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la Nicoletti è tornata in gioco e molti fan del programma ne saranno felici.

La registrazione è iniziata da Gemma Galgani, la quale si è scontrata con Tina Cipollari. La dama torinese ha persino dichiarato di voler lasciare il programma, stufa dei continui attacchi dell’opinionista. Come già si era notato con le recenti puntate, Gemma è tornata ad avere un ruolo da protagonista in studio, affiancata sempre da Tina. Quest’ultima l’ha accusata di essere stata l’amante di vari personaggi. Fabio ha assicurato alla Galgani di non dare peso alle parole di Tina. Intanto, Gemma ha anche deciso di non far scendere un uomo che avrebbe voluto conoscerla.

Le anticipazioni di UeD segnalano che Gabriele sta continuando la conoscenza con una dama, con cui si è dato l’esclusiva. Barbara De Santi ha frainteso un invito del cavaliere, che in realtà intendeva invitarla a bere un caffè alla macchinetta dello studio e non in un bar.

Anticipazioni UeD: tornano Ilaria e Vincenzo, una querela per Barbara

La nuova registrazione è stata dedicata in gran parte a Vincenzo e Ilaria, che proprio nella puntata andata in onda questo pomeriggio sono stati al centro di polemiche e accuse. I due sono tornati nel programma, dopo averlo lasciato come coppia, per raccontare come sta andando. Tutto va per verso giusto e non si sono mai allontanati. A questo punto, è uscito fuori che Ilaria ha querelato Barbara, la quale l’aveva descritta in malo modo nelle scorse puntate.

La De Santi, Gianni e Tina si sono scagliati contro la coppia. Alla fine, tra Vincenzo e Sperti è arrivata la pace, tanto che si sono stretti la mano. Al contrario, la Cipollari è rimasta ferma nella sua posizione. Quest’ultima è stata accusata da Ilaria per non averla difesa quando Barbara l’ha accusata con termini ingiusti. Ed ecco che tra loro “sono volati stracci”. A un certo punto, la De Santi ha fatto leggere a Gianni il famoso messaggio che le aveva scritto Vincenzo.

Alla fine, nulla di fatto, in quanto l’ex cavaliere non le aveva fatto capire niente di che e lei aveva ingigantito tutto.

UeD registrazione di oggi: Martina e Ciro vicinissimi, un bacio per Francesca

Per quanto riguarda il Trono Classico, Martina De Ioannon ha portato in esterna Ciro e tutto tra loro sembra procedere bene. Mentre Gianmarco ha fatto ritorno in studio, la tronista ha iniziato a conoscere un altro corteggiatore. Per Francesca Sorrentino è arrivato un bacio, con Francesco, il quale si è recato nel suo paese. La tronista ha annullato l’esterna con “l’altro” Gianmarco, il quale ha reagito male. Di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli non si è parlato.