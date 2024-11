UeD: Maria vuole demolire due Over, ma il piano è flop. Che tonfo!

Continuano a Uomini e Donne gli scontri tra Vincenzo e Tina Cipollari. L’opinionista si scaglia contro il cavaliere, che appare poco chiaro. Tina crede che Vincenzo e Ilaria dovrebbero uscire dal programma. La Cipollari, in particolare, se la prende con il cavaliere, in quanto la dama non ha nascosto che andrebbe via tranquillamente. Al contrario, lui appare poco propenso e sicuramente un po’ ipocrita. Intanto, Maria De Filippi fa notare che Vincenzo non vuole più dare l’esclusiva a Ilaria.

Vedendo quest’ultima senza reazioni, Gianni ipotizza che i due siano d’accordo. Nella puntata di ieri, molti telespettatori hanno trovato ingiusto, nonostante i sospetti, il trattamento riservato a Vincenzo e Ilaria. Maria non sa cosa fare e chiede a Tina come dovrebbero proseguire. La Cipollari allora propone di non esporre più i due Over al centro studio nelle prossime puntate. Ilaria si difende facendo notare che i due opinionisti dovrebbero prendere questi provvedimenti anche con altri partecipanti.

De Filippi oggi a UeD però non ci sta: “Hai ragione, però in questo momento non c’è nessuno che sta uscendo da mesi”. Ilaria non sa cosa rispondere, in quanto in questo momento effettivamente non ci sono Over nel programma con conoscenze avviate da diverso tempo con l’esclusiva. Maria vorrebbe andare avanti con la puntata, ma Tina non le dà modo. Ed ecco che De Filippi replica a Ilaria nel miglior modo: invita al centro studio Fabio e Giovanna. Il cavaliere dichiara di voler lasciare con la dama il programma, visto che da tempo si stanno conoscendo con l’esclusiva.

Giovanna ammette di non essere particolarmente convinta, in quanto è accaduto tutto troppo velocemente. “Giovanna se è un fuoco di paglia, nulla ti vieta di poter richiamare il programma”, le fa notare De Filippi. La dama, però, vuole ancora pensarci. Giovanna smonta così tutto e Gianni glielo fa notare. La mossa di Maria, dunque, non ha il risultato sperato. De Filippi fa notare che la dama non ha dato l’esclusiva a Fabio, a differenza di Ilaria.

Fabio resta molto male di fronte l’inaspettata reazione di Giovanna. Un po’ tutti credono che la dama, così dubbiosa dopo un mese e mezzo, stia illudendo il cavaliere. Gianni si alza e va ad abbracciare Fabio, che purtroppo prende un brutto palo e fa un po’ tenerezza a tutti. Un colpo di scena inaspettato, questo è poco ma sicuro.

Uomini e Donne: Tina punge Gemma, Michele rincorre Veronica

Torna al centro studio Gemma Galgani, sempre più vicina a Fabio. Quest’ultimo le ha spiegato in esterna di non sopportare la gelosia, che gli ricorda il rapporto dei suoi genitori. Oggi in studio Tina tenta di mettere in guardia il cavaliere, facendogli notare che Gemma vorrebbe il contatto fisico e non dichiarazioni profonde. Nel farlo, la Cipollari si lascia andare a una serie di battute a doppio senso.

Dopo di che, si passa a Michele Longobardi, che ha chiesto alla redazione di far tornare in studio Veronica. Quest’ultima lo accusa di essere un “vigliacco”, furiosa perché ha decido di ricominciare a conoscere Amal. Quest’ultima, dopo essere stata liquidata da Alessio Pecorelli, ha cercato di tornare alla corte di Michele, riuscendoci.

Veronica riceve il sostiene del pubblico mentre dichiara di non voler più corteggiare Longobardi e si scaglia contro Amal. Alla fine, la corteggiatrice lascia lo studio, seguita dal tronista, che non ha alcuna intenzione di farla andare via.

Intanto, per Barbara De Santi arriva un uomo molto giovane che vorrebbe conoscerla, Orazio. Il ragazzo riceve subito gli applausi del pubblico e, quando racconta di avere 35 anni, la dama appare confusa. Alla fine, Barbara accetta di conoscere Orazio.