UeD: due Over nel caos, ma il web urla “è ingiustizia”. Maria piatta

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Ilaria e Vincenzo al centro studio. Esce fuori che il cavaliere ha lasciato il numero a Morena, la quale l’ha accettato. La dama aveva cercato Mario Cusitore per un chiarimento, senza ricevere risposta positiva. Il cavaliere napoletano interviene facendo presente di aver preso la scelta giusta e inizia tra loro uno scontro. Maria De Filippi decide di tornare su Vincenzo, il quale racconta di aver disdetto l’appuntamento con Morena perché ha deciso di darle l’esclusiva.

Lei dichiara di voler fare lo stesso. Tina Cipollari, allora, invita i due a lasciare il programma per vedere fuori come va, visto che non hanno intenzione di conoscere qualcun altro e che sta andando bene tra loro. C’è uno strano dettaglio, però, in quanto Vincenzo ha poi ricontattato Morena per farle dei complimenti e per chiederle di ballare insieme poi in studio. La stessa dama si dice stranita da questo suo comportamento. Lui dichiara che per rispetto a Ilaria non intende più ballare con Morena.

Vincenzo nello studio di UeD si lascia andare a una serie di affermazioni poco coerenti. Tina le dà del subdolo e Gianni Sperti ritiene che non sia chiaro e sincero. Arriva poi la rivelazione di Ida Pavanelli, la quale racconta che più volte in studio il cavaliere si è avvicinato a lei. Sperti, inoltre, fa notare che l’esclusiva data da Vincenzo e Ilaria avrebbe più valore, in quanto entrambi hanno sempre dichiarato, in altre conoscenze, di voler essere liberi di conoscere altre persone.

De Filippi chiede, quindi, a Vincenzo cosa ha intenzione di fare, facendo presente che da parte sua non ci sono problemi in qualunque caso. I due chiedono altro tempo per conoscersi meglio restando nel programma. Tina non ci sta e continua ad attaccarli. Ilaria si sente confusa e preferisce tornarsene a sedere al suo posto. Nel frattempo, molti telespettatori trovano il comportamento di Vincenzo sospettoso, ma allo stesso tempo ritengono che la richiesta di Gianni e Tina di lasciare il programma sia ingiusta.

Come dice Vincenzo, ci sono stati negli anni tanti volti del Trono Over che si sono dati l’esclusiva e hanno comunque continuato a viversi la conoscenza all’interno del dating show. Sono tanti loro che sostengono che la richiesta da parte degli opinionisti di lasciare il programma non sia sempre giusta. Successivamente, interviene Barbara De Santi per ribadire che a lei Vincenzo ha riservato parole importanti. Persino Maria ora vorrebbe conoscere il contenuto di questa conversazione: “Ma Barbara questo messaggio… ma dillo! Cosa diceva di così…”.

La De Santi resta ancora un po’ vaga e racconta di aver ricevuto una serie di complimenti da parte del cavaliere, il quale si diceva propenso a fare varie conoscenze. Tali messaggi risalgono, però, a qualche tempo prima dell’inizio della frequentazione di Vincenzo e Ilaria. Torna in scena Morena, in quanto i complimenti che ha riservato a lei sono proprio recenti. “Complimenti per le scarpe e non solo”, le ha scritto Vincenzo.

De Filippi oggi a UeD fa notare che Vincenzo non è sicuro e, dunque, non sa cosa fare. “Ma accompagnalo fuori, cosa devo fare?”, chiede Maria, quando Tina appare sempre più furiosa. La conduttrice non si schiera, ma sembra non essere d’accordo con la Cipollari e l’idea di ‘costringere’ i due a lasciare il programma. Ilaria si dice disposta ad andare via per continuare a conoscerlo, ma nessuno dei due si alza dalla sedia.

Intanto, la dama fa scendere un uomo che vorrebbe conoscerla, però decide di non iniziare la frequentazione.

Uomini e Donne: Martina e Ciro sempre più vicini

La puntata va avanti con Martina De Ioannon. I presenti in studio e anche i telespettatori a casa sono curiosi di scoprire cos’è accaduto tra la tronista e Ciro. Questo perché nella puntata andata in onda ieri, che rappresenta la registrazione precedente a quella che sta andando in onda oggi, Martina ha rincorso il corteggiatore fino alla stazione, sostenuta da tutti. Oggi in studio Maria De Filippi manda in onda la clip che ritrae quel momento. Tra loro, in auto, c’è stata una lunga discussione, terminata con un abbraccio.

In puntata ecco che Ciro non appare comunque sereno, in quanto ha saputo che dopo la sua uscita dallo studio Martina aveva confessato che avrebbe baciato volentieri Gianmarco. Si accende uno scontro tra i due corteggiatori e alla fine la tronista decide di ballare con il primo. Durante il ballo, i due appaiono complici e ormai riappacificati.