Uomini e Donne, furia De Filippi: fa a pezzi Alessio tra gli applausi

La puntata di oggi di Uomini e Donne vede Maria De Filippi prendere le difese di due volti del programma. L’appuntamento inizia con Martina De Ioannon che elimina Mattia. Gianni Sperti attacca il corteggiatore, il quale continua a cercare spiegazioni alla tronista. Maria De Filippi, invece, lo difende affermando con sicurezza che Mattia è davvero interessato a Martina e il suo scopo non è quello di stare sotto le luci dei riflettori. Dopo di che, la conduttrice fa notare che la De Ioannon è rimasta al centro studio solo con un corteggiatore, Gianmarco, e la punge con ironia definendo quest’ultimo la scelta.

Martina smentisce subito, ridendo, in quanto tanto coinvolta da Ciro, il quale ha appena lasciato lo studio furioso. Dopo la puntata di ieri, De Filippi dimostra ancora una volta di essersi appassionata al Trono della De Ioannon, l’unica tronista in questa edizione che sta regalando colpi di scena e dinamiche.

La puntata di UeD va avanti con Alessio Pili Stella e Prasanna seduti al centro studio. La dama continua a parlare di connessione mentale e il cavaliere ammette che c’è qualcosa che non gli torna. Prasanna ha un blocco e non riesce ad andare oltre con Alessio. Tina Cipollari ha gli stessi sospetti di Pili Stella. Maria De Filippi si scalda, in quanto Alessio crede che Prasanna abbia qualcosa fuori, sentimentalmente, di irrisolto, con un’altra persona. Secondo la conduttrice, il cavaliere sta cercando di far capire a questa presunta dolce metà della dama, che si trova fuori dal programma, che tra loro c’è stato qualcosa di fisico, ma non sono andati oltre.

“Uno può avere mille contatti fisici e non avere un sentimento. Ribadisci continuamente che non è possibile, perché in quel determinato livello non arriva ed è come se dovessi far arrivare un messaggio fuori a qualcuno, tipo che tra voi c’è già stato qualcosa. Cosa che è abbastanza di livello basso. Segnalazioni su di lei non sono arrivate. Perché non ti guardi allo specchio e pensi che forse dipende da te?”

Così Maria asfalta Alessio e difende anche questa volta Prasanna, la quale a 44 anni ci pensa molto prima di andare oltre con un uomo. E De Filippi la comprende, fidandosi di lei. Intanto, Alessio conferma la teoria di Maria, ovvero che sta cercando di punzecchiare questa presunta presenza nella vita di Prasanna.

La puntata va avanti con Sabrina e Francesco, i quali si sono già visti tre volte. Tina passa subito al punto e chiede ai due se ci siano stati rapporti intimi. Ognuno ha i suoi tempi Tina, tuona Maria, quando i due negano. L’opinionista crede che Sabrina stia usando e prendendo in giro Francesco, in quanto ancora innamorata di Gabriele. Lei nega e ribadisce di essere attratta mentalmente dal cavaliere.

Si passa poi a Margherita e William, mentre Martina chiede dove si trova Ciro, il quale se ne sta tornando a casa. La tronista appare irritata dall’assenza del corteggiatore in studio, ma cerca di mantenere il punto per orgoglio. Tina la invoglia a raggiungerlo in stazione, consigliandole di non perdere tempo. Alla fine la De Ioannon ammette che di pancia correrebbe da Ciro. Ed ecco che la tronista decide di raggiungerlo.

Si torna su Margherita nello studio di UeD, la quale ribadisce di avere il freno a mano tirato. Per questo, Maria chiede alla dama se voglia continuare questa conoscenza oppure no. Tina crede che Margherita non voglia andare avanti con William in quanto innamorata di Mario Cusitore.

Uomini e Donne: Maria aggiorna su Ciro, Francesca tra Paolo e Francesco

Maria fa andare avanti la puntata passando a Francesca Sorrentino. La tronista, ex volto di Temptation Island, sta finalmente entrando nel vivo del suo Trono, continuando a conoscere Paolo e Francesco. Con il primo ha condiviso un’esterna, durante la quale però c’è stato più di un battibecco. A un certo punto, Maria torna a parlare di Martina, facendo sapere che Ciro ha anticipato il biglietto ed è già salito sul treno.

La redazione ha così pensato di portare il corteggiatore a scendere di nuovo in stazione, per permettere alla De Ioannon di rivederlo. Subito dopo, Maria invita Paolo a guardare la nuova esterna di Francesca con Francesco. Tra i due c’è molta complicità e questo è evidente. Vedendo Paolo infastidito, Tina prende la palla al balzo per pungerlo, facendo notare che l’esterna è stata davvero bella.