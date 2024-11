UeD: il “Gemmadì” trascina, Martina è la rivelazione (conquista anche Maria)

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani e Fabio. Inizialmente, Maria De Filippi manda in onda una clip che ritrae i due in un simpatico momento dopo la passata registrazione. Dopo di che, va in onda la loro esterna in un maneggio. In studio oggi Tina Cipollari accusa la storica dama di voler forzare le cose con Fabio, facendo delle battutine piccanti. Gemma nega di averlo fatto, ma l’opinionista cerca di mettere in guardia il cavaliere, convinta che lo stia provocando.

Intanto, Fabio ammette che deve abituarsi alla figura di un’altra donna nella sua vita, dopo aver trascorso molti anni a fianco di sua moglie. A un certo punto, il microfono di Tina viene silenziato, perché sembra voler andare oltre con le sue battute su Gemma. Fabio chiede alla dama pazienza e lei si dichiara comprensiva, al contrario di ciò che dice la Cipollari. I fan del programma sono felici e divertiti nel vedere Tina nuovamente infastidire Gemma.

“Torna il Gemmadì”, commentano sui social, facendo notare che sembra di tornare indietro nel tempo a quando i loro scontri occupavano puntate intere. “Gemma che fa battute a doppio senso e Tina che la prende in giro: sono tornata a casa”, ironizza qualche telespettatore.

UeD, Diego vs Andrea: Tavani asfalta il ‘collega’

La puntata va avanti con Diego Tavani e Claudia D’Agostino. Dopo lo scontro andato in onda la scorsa settimana, i due si sono riappacificati. Lei, però, oggi ci tiene a precisare di non riuscire a fidarsi di Diego e di vederlo diverso in studio, rispetto a come appare fuori ai suoi occhi. Inoltre, Claudia spiega che è passato un messaggio sbagliato nella passata registrazione, in quanto invece le piace molto. Allo stesso tempo, la dama racconta di aver chiarito con Andrea, il quale aveva deciso di chiudere perché la voce di lei non gli piace, definendola dai toni maschili.

Claudia è convinta che la stessa sera usciranno insieme per un aperitivo. Ma ecco la dama e tutti i presenti vengono spiazzati dalla risposta di Andrea, il quale afferma di avere dei dubbi sull’uscita e di non essere ancora sicuro. Il cavaliere viene attaccato da tutti, in quanto Claudia era convinta che sarebbero usciti insieme. Diego Tavani prende le difese della dama e consiglia ad Andrea di non avvicinarsi più a lei. Quest’ultimo appare titubante e poco carino nei modi.

Uomini e Donne: Martina perde Ciro e il suo Trono diventa una certezza

La puntata va avanti con Martina De Ioannon, che ha portato in esterna Gianmarco e Mattia. Ciro in studio si scalda quando scopre che la tronista ha avuto l’opportunità di vedere due corteggiatori e non ha scelto lui. Alla fine, dopo la provocazione di Martina, Ciro lascia lo studio. Molti telespettatori definiscono il Trono della De Ioannon il migliore di questa edizione e l’unico a generare delle dinamiche. In effetti, quando siede lei al centro studio la tronista riesce ad attirare l’attenzione dei telespettatori, divisi tra Ciro e Gianmarco. C’è da dire che il primo è, attualmente, il più apprezzato.

“Orgoglio proprio no? Ma va, non si capiva”, commenta Maria De Filippi, facendo notare che Martina è triste per l’uscita di Ciro, sebbene voglia far apparire il contrario. Sebbene molti telespettatori inizialmente avessero reagito negativamente al suo arrivo a UeD, la De Ioannon ora rappresenta la tronista di cui il pubblico ha bisogno. La sua schiettezza con cui cerca di nascondere le sue fragilità e la sua dolcezza stanno conquistando l’interesse dei telespettatori, ora curiosi di scoprire chi sceglierà.

D’altronde le dinamiche accese e i tira e molla appassionano da sempre il pubblico. Persino Maria De Filippi appare molto presa dal Trono di Martina. Infatti, la conduttrice nei giorni scorsi ha creato un piccolo show con i corteggiatori e ha ammesso di avere un debole per Ciro. Intanto, oggi fa sapere che Mattia, con il quale la tronista ha avuto un’accesa discussione dopo la passata registrazione, oggi appare pronto a ricominciare. Ma ecco che Martina prepara il suo discorso per eliminarlo.