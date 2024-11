De Filippi inedita a Uomini e Donne, analisi perfetta e poi: “Cosa farei io”

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Diego Tavani e Claudia seduti al centro studio. Qui entrambi dichiarano che le cose stanno andando bene, anche se lei ammette che stanno ancora riflettendo. Infatti, Claudia confessa di non sentirsi attratta da Diego e si sta ponendo, per questo, delle domande. In particolare, si sente bloccata, tanto che aveva ipotizzato che tra loro potesse nascere solo un’amicizia.

Alla fine, ci pensa Diego a dare una svolta definitiva, chiudendo la loro conoscenza. Prendono il loro posto al centro studio Prasanna e Margherita, di fronte ad Alessio Pili Stella. La prima ribadisce di provare una forte attrazione mentale verso il cavaliere, ma non fisica. Alessio si scalda e lei non riesce a spiegarsi. Ci pensa Maria De Filippi a spiegare cosa prova Prasanna, la quale conferma tutto. La dama appare sorpresa nel vedere la conduttrice aver compreso tutto ciò che sente.

Non è la prima volta che Queen Mary a UeD, scavando nel profondo, riesce a capire le sensazioni e le scelte di chi sta in quello studio. E anche questa volta non sbaglia un colpo. Alessio, fisicamente, non è il tipo di Prasanna, nonostante ciò lei è attratta da lui, mentalmente. Sentendo di trovarsi molto bene con lui, vuole andare a fondo e oltre l’attrazione fisica, che potrebbe scattare con una conoscenza più approfondita. “Se ti piace tanto devi andare avanti, sperando che scavalla”, consiglia Maria ad Alessio.

Uomini e Donne: Barbara pronta ad andare via, perle di De Filippi

Nel corso della puntata di oggi, De Filippi annuncia che Barbara De Santi vuole lasciare il programma. La dama si è recata dietro le quinte, dopo quanto accaduto nella puntata trasmessa ieri. Lì ha palesato la sua intenzione di andare via, in quanto non c’è nessuno, oltre Vincenzo, che le piace nel parterre. Quest’ultimo non si scompone di fronte alla scelta fatta da Barbara. Tina Cipollari crede che Vincenzo non abbia sensibilità, in quanto anche di fronte alle lacrime della dama resta impassibile.

L’opinionista accusa il cavaliere di non essere “un uomo di spessore”. “Meno male che ci sei tu che sei una donna di spessore”, tuona Vincenzo per difendersi. “Non parlare di come posso essere io nei rapporti umani, perché io non ho mai trattato male nessuno. Io rispetto tutti, tutti!”, replica Tina, furiosa. La Cipollari è convinta che il cavaliere non si sia comportato da gentiluomo con la De Santi. “Lui non si merita di vedermi qua davanti”, dichiara con gli occhi lucidi Barbara.

Tina e Gianni le consigliano di restare, mentre De Filippi regala una delle sue perle, quando la dama le chiede cosa farebbe lei al suo posto:

“Cosa farei io? Io non avrei mai fatto quello che hai fatto tu oggi. Io non sono una persona orgogliosa, ma non avrei dato tutta quell’importanza a quel giorno. Penso che appartenga più a un’esigenza tua, che alla conoscenza con lui”

Vincenzo applaude al discorso di Maria, in quanto ha sempre dichiarato che la loro breve conoscenza non avrebbe dovuto dare tutta questa sofferenza a Barbara. Quando la conduttrice chiede alla dama con chi vorrebbe ballare, lei fa il nome di Alessandro Rausa. La padrona di casa non ci sta e le domanda che senso avrebbe. Interviene la tronista Martina De Ioannon, la quale le consiglia di ballare con Vincenzo, per trovare un punto di incontro. Ma ormai Barbara crede che Tina abbia ragione.

La puntata di UeD di oggi va avanti con Francesca Sorrentino, la quale sta conoscendo il nuovo corteggiatore, Francesco. I gesti che la tronista ha riservato, nei giorni precedenti, al ragazzo infastidiscono parecchio Paolo in studio.