Uomini e Donne, De Filippi tuona: De Santi crea il devasto e delude

Barbara De Santi a Uomini e Donne crea il caos, con Maria De Filippi che sbotta. Prima di questo momento, la puntata di oggi inizia con Gemma Galgani e Fabio. Maria De Filippi manda, inizialmente, in onda una clip che ritrae in studio la dama torinese gelosa del cavaliere, che durante la sfilata della registrazione precedente si è complimentato con Giada. Quella stessa sera sono usciti. Durante questa esterna, Gemma e Fabio si sono avvicinati ulteriormente. Con la scusa delle caramelle, la Galgani l’ha seguito nella sua stanza d’albergo.

Tra loro ci sono stati dei baci, ma solo a stampo. La dama torinese crede che bisognerebbe dare del tempo al cavaliere, che ancora non se la sente di lasciarsi andare a dei baci più passionali. Il blocco termina con Gemma e Fabio che ballano il mambo. Sebbene insieme appaiono felici, il cavaliere ci tiene comunque a precisare che la gelosia non gli piace, riferendosi al momento in cui la Galgani si è infastidita vedendolo complimentarsi con Giada dopo la sfilata delle dame.

La puntata di UeD va avanti con Barbara De Santi e Ilaria, rispettivamente sedute di fronte a Vincenzo e William. La prima si scalda quando scopre quanto accaduto. Ilaria racconta di essere uscita con Vincenzo e che più volte sono scattati dei baci. Barbara non trattiene il suo disappunto e tuona contro l’altra dama: “Allora tu hai proprio il vizio”. Non solo, la De Santi si mostra nervosa con Vincenzo, ritenendo che dica delle cose e poi faccia tutt’altro.

Barbara si riferisce al fatto che le ha promesso che le avrebbe portato rispetto dopo averla baciata. Invece, Vincenzo ha baciato anche Ilaria. Il cavaliere nota che la De Santi sia troppo arrabbiata, visto che si sono visti solo per due ore. Intanto, Barbara spiazza quando attacca duramente Ilaria: “Non ti dà fastidio lei che salta da un letto all’altro?”. La dama invita la De Santi a moderare i termini e interviene Ida Pavanelli, la quale ritiene che l’accusa sia troppo forte.

Gianni Sperti crede che questo sia l’ennesimo caso in cui una donna se la prende con un’altra, anziché criticare l’uomo che hanno di fronte. Barbara non trattiene le lacrime, ma la maggior parte dei telespettatori si schiera contro di lei, ritenendo che abbia decisamente esagerato con Ilaria. La De Santi ammette di essere parecchio interessata, mentre lui la accusa di essere pesante. La dama Erika interviene, facendo notare che Barbara starebbe cercando anche di cambiare Vincenzo.

“O metti in moto il cervello o stai zitta”, tuona la De Santi, continuando a generare il caos in studio. Erika non se ne resta in silenzio e la invita a moderare i termini. In lacrime, Barbara torna a sedere al suo posto, sentendosi delusa e chiudendo la conoscenza. Quando lui accetta di ballare con Ilaria, Tina Cipollari lo attacca, facendogli notare che la De Santi sta piangendo e dovrebbe capire il suo momento.

Maria De Filippi, però, non ci sta e fa presente che è stata lei a chiedere a Ilaria e Vincenzo se volessero ballare insieme. Allo stesso tempo, la padrona di casa invita Barbara a ridimensionarsi, facendole notare che la loro conoscenza era appena iniziata. “Io mi sento il tutto e lei mi sembra il niente. Ai miei occhi lei non è alla mia altezza. Se lui sceglie di uscire con una che non è alla mia altezza non mi piace”, tuona ancora la De Santi.

“Barbara tu devi piacere a Vincenzo per come sei tu, non c’entra Ilaria”, aggiunge Maria. De Filippi non ottiene il risultato sperato, in quanto Barbara resta ferma nella sua posizione.