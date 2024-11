UeD: Gemma perde la corona, Sabrina straccia tutte, accuse di volgarità

La puntata di Uomini e Donne di oggi è stata dedicata alla sfilata delle dame intitolata La mia sensualità è il mio superpotere e presentata da Tony di Temptation Island. La prima a salire sulla passerella è Morena, la quale infiamma lo studio presentandosi mentre stira in abbigliamento intimo, ballando in modo sensuale. Diego Tavani e Tina Cipollari la accusano di essere stata volgare e di non aver mostrato sensualità. Morena si difende dicendo che a casa può capitare che stiri in intimo.

Hai accompagnato la sfilata con un ballo volgare, fa presente Gianni Sperti. A seguire tocca a Gemma Galgani, che ottiene voti altissimi con un abito rosso e tanto romanticismo. Tina crede che i cavalieri non abbiano votato con obiettività, ma per pietà. Gianni difende la dama torinese, ritenendo che sia stata davvero sensuale. Tocca poi a Margherita, la quale opta per un costume di Wonder Woman per stupire i cavalieri. Anche in questo caso, Tina non ha trovato sensualità. “Oggi sei davvero cattiva”, sottolinea Maria De Filippi.

Subito dopo sale sulla passerella Giovanna, la quale sceglie un abito bianco, con cui inizia a spargersi ovunque la pittura rossa, sulla passerella. La dama riceve voti altissimi. Sabrina oggi a Uomini e Donne, invece, sfila con un abito nero aderente e si accomoda al centro della passerella, tra gli applausi di tutti, mentre finge di parlare il telefono, mette il rossetto e beve un caffè. Tina e Gianni applaudono, notando che è stata elegante e raffinata. Sperti sottolinea che è sensuale e bellissima.

Sabrina straccia così tutte, dimostrando che si può essere sensuali senza essere volgari. Anche Claudia piace molto ai presenti in studio. Entra con un cappotto, che poi toglie restando con camicia e calze nere. Tocca poi a Barbara De Santi salire sulla passerella, la quale rappresenta Frida e mostra ai cavalieri alcune sue famose frasi. La dama non riesce ad accettare i voti ricevuti, in quanto probabilmente si aspettava di più.

C’è da dire che ha ricevuto numeri sopra la sufficienza, ma non riesce proprio a farsene una ragione. Tocca poi a Ilaria, la quale interpreta una Geisha. Le anticipazioni della registrazione di ieri di UeD segnalano che, nel caos, ha lasciato il programma con Vincenzo. Si va avanti con Ida Pavanelli, la quale sceglie di sfilare con un abito blu elegante. Arriva il momento di Valentina di sfilare, con un abitino molto aderente, che le lascia scoperte alcune parti del corpo. Giada, invece, indossa la famosa tuta dei personaggi de La Casa di Maschera, con tanto di maschera sul viso.

Mentre balla, resta in intimo nella parte superiore. Tina trova che non sia stata volgare, bensì simpatica. È il turno di Erika, la quale sfila con una camicia da notte bianca e invita a sedere al centro della passerella Alessio Pili Stella. Dopo di che, sale sulla passerella Prasanna. Quest’ultima opta per un outfit da tutti i giorni, con una t-shirt bianca e un paio di jeans.