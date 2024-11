UeD anticipazioni: coppia via dopo il caos, primo bacio per Martina

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne del 4 novembre 2024, che andrà in onda con le prossime puntate, due Over hanno lasciato il programma nel caos, mentre per Martina De Ioannon è arrivato il primo bacio. Intanto, c’è stato spazio anche per Gemma Galgani, secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram. La dama torinese è sempre più legata a Fabio, tanto che ha deciso di imparare a ballare. Dopo altre assenze nel parterre del Trono Over, nella registrazione di oggi si parla di un’altra che fa rumore.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma balla, Vincenzo e Ilaria vanno via

La registrazione è iniziata con Gemma Galgani e la sua esterna con Fabio. Tina Cipollari ha preso la palla al balzo per attaccare la dama torinese. L’opinionista ha deciso di mostrare una clip con tutte le sfilate più provocanti di Gemma, durante le passate edizioni. Così Tina si è detta convinta del fatto che il cavaliere non abbia ancora conosciuto la “vera Gemma”. Fabio non si sarebbe scomposto, tanto che ha riso e si è detto propenso a proseguire la conoscenza. Entusiasta di questa frequentazione, la Galgani ha anche deciso di iscriversi a una scuola di ballo. Lui ormai è noto per il suo modo di ballare sciolto e, ovviamente, oggi non è mancato il loro momento sulla pista.

Le anticipazioni di UeD segnalano che Vincenzo e Ilaria hanno lasciato insieme il programma. Pare che la loro uscita non sia stata spontanea, anzi. Infatti, la decisione di andare via sarebbe arrivata a seguito di vari attacchi lanciati da Tina e Gianni Sperti. Alla fine, tra le accuse, i due hanno deciso di conoscersi fuori, per capire come va. “Se andrà male, torneranno”, si legge tra le anticipazioni.

Invece, Diego e Claudia hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. Infine, per quanto riguarda sempre il Trono Over, Mario Cusitore non ha preso parte alla registrazione.

Anticipazioni registrazione UeD: Martina e Alessio, baci nelle esterne

Nella puntata andata in onda oggi, Maria De Filippi ha messo alla prova Martina De Ioannon e ha ammesso di avere un debole per Ciro. Ed è stato a quest’ultimo che la tronista ha dato il suo primo bacio nel programma di Canale 5. Non solo, nella registrazione di oggi è venuto fuori che, in esterna, Martina ha fatto conoscere a Ciro i suoi fratelli. Più di un gesto importante, che va a confermare il forte interesse della tronista per questo corteggiatore, ma che fa arrabbiare Gianmarco.

Quest’ultimo “si è arrabbiato moltissimo” e anche nella registrazione di oggi ha lasciato lo studio. La De Ioannon l’ha inseguito, ma senza risultati positivi. Infatti, lui non è rientrato. Martina ha portato in esterna anche il nuovo corteggiatore, Francesco. Di Michele Longobardi e Francesca Sorrentino non si è parlato in questa registrazione. Invece, si sa che Alessio Pecorelli ha portato in esterna Genny e Serena. Con la seconda è arrivato il bacio.