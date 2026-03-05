Uomini e Donne, il Trono di Ciro “può saltare”: il gelo di Maria e i siluri di Martina

Il pubblico è diviso dopo la puntata di Uomini e Donne, che ha visto Ciro Solimeno cercare di ripulirsi l’immagine. In particolare, il tronista sente di aver perso la stima di Maria De Filippi, tanto da non riuscire più ad avere la stessa confidenza di un tempo. La conduttrice, durante la passata edizione, ha sempre espresso il suo apprezzamento nei suoi confronti, al punto che dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon a Ciro è stato proposto il Trono.

Ma ecco che Solimeno, proprio su domanda della De Filippi, si è ritrovato a confessare di aver tradito la fiducia della redazione e dell’intero programma. Ciò è accaduto quando era corteggiatore e di nascosto sentiva e vedeva Martina. Ora crede che dopo questa sua confessione nessuno abbia più fiducia in lui, compresi Gianni Sperti e Maria. Pensa, però, che dovrebbero andare avanti, in quanto sta facendo tutt’altro percorso.

Invece, la conduttrice qualche giorno prima gli ha fatto notare che, visto il suo trascorso, è un po’ difficile fidarsi di lui. Gianni, in quanto è noto che Ciro conosceva già Ale prima di diventare tronista, capisce i sospetti di Elisa nei loro confronti. Tutto questo ha portato Ciro ad avere uno sfogo in puntata, chiedendo a tutti di andare oltre e di non partire prevenuti con lui. C’è chi ha apprezzato e creduto al tutto e chi, invece, non riesce proprio a fidarsi.

A dire la sua, anche se non in modo esplicito e diretto, è stata proprio Martina. Non è la prima volta che su TikTok dà delle risposte velate ai fan. L’aveva fatto, ad esempio, quando tutti sospettavano che avesse iniziato ad avere una storia con Gianmarco Steri. Ed ecco che ora, tra un like e l’altro, riesce a fare la stessa cosa. La De Ioannon ha messo in evidenza questo commento ricevuto sul social network: “Comunque ogni volta ci tocca darti ragione dopo tot mesi”.

Il fan ha condiviso questo commento proprio dopo la puntata, il che fa pensare che il riferimento non sia casuale, ma diretto a Ciro. Non solo, Martina ha risposto “Super” quando un fan gli ha fatto notare che ha fatto la scelta giusta, anche se in ritardo. Nel frattempo, pare che il Trono di Solimeno a Uomini e Donne sia a rischio in questi giorni. Da ormai due registrazioni Ciro non si fa vivo in studio. Amedeo Venza e Deianira Marzano su Instagram fanno sapere che il suo Trono potrebbe saltare!

I due esperti di gossip portano avanti entrambi questa eventualità. Non resta che attendere le prossime registrazioni per capire cosa sta davvero accadendo.