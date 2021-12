Uomini e Donne, Ida sotto attacco: tirato in ballo il figlio, cos’è successo

Ida Platano ha trascorso le feste di Natale insieme al figlio Samuele, con serenità. Ma ecco che per la dama di Uomini e Donne non sono mancate le critiche e questa volta gli haters hanno anche colpito il suo bambino. Prontamente si ritrova ora a dover prendere le difese, non solo di se stessa, ma anche del figlio. Nessuno dovrebbe ritrovarsi nella situazione di doversi difendere da offese e insulti, soprattutto se vengono tirati in ballo i bambini.

Ma si sa, i leoni da tastiera sono, come si suol dire, dietro l’angolo. Non è di certo la prima volta che Ida si ritrova a difendersi dalle accuse e a proteggere Samuele dagli attacchi. Ora tutto questo, però, per lei è diventato ingestibile. Inizia il suo sfogo ammettendo di essere stanca e stufa di sentirsi sempre offesa da questi haters, che si permettono di giudicarla come mamma.

“Madre di me..a, madre che ha rovinato suo figlio, madre che non vale”, questi sono gli insulti che la Platano ha ricevuto in questi giorni festivi. Ma cosa sta succedendo? Alcuni dei suoi followers l’hanno accusata di aver mostrato dei regali che si sarebbe fatta da sola, ma passati per doni da parte dei fan.

Questo è probabilmente frutto dell’immaginazione di questi haters, che hanno attaccato anche il figlio della dama del Trono Over. Nelle Stories da lei condivise su Instagram a Natale era possibile vedere il bambino di spalle di fronte ai regali. Ora la Platano dice basta.

“Insultate me, ma mio figlio no, non lo permetto a nessuno. Basta, mio figlio non si tocca”

Ida ammette che la sua pazienza è purtroppo arrivata al limite. Ci tiene, inoltre, a precisare di non essere una donna che si fa mantenere da qualcuno, come qualcuno ipotizza.

“Non mi sono mai fatta mantenere da nessuno, mi sono sempre mantenuta da sola e mantengo mio figlio”

Con tanto di nome, Ida Platano condivide i messaggi ricevuti da due utenti su Instagram. Offese e insulti incommentabili quelli riservati alla dama. Ci sta il fatto che un telespettatore non apprezzi un determinato personaggio, è una cosa normalissima. Ma bisognerebbe rispettare un certo limite.

“Peggio di te. Ma non ti vergogni? L’hai rovinato”, questa è solo una delle offese che Ida ha ricevuto rivolte al suo ruolo di madre.

Ida Platano a Uomini e Donne, ancora niente amore

L’unico amore che ha trovato nello studio, per ora, è quello con Gemma Galgani. Hanno instaurato un’amicizia forte e solida, ma entrambe ancora non hanno portato a termine il loro percorso. Dopo la delusione con Riccardo Guarnieri, Ida sembrava aver ritrovato il sorriso con Marcello Messina.

La loro conoscenza, però, è giunta al capolinea in modo burrascoso. Per non parlare di ciò che è accaduto con Diego Tavani.