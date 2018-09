Uomini e Donne, Ida e Riccardo sono tornati insieme: addio Trono Over

Ida e Riccardo di nuovo fidanzati lasciano il Trono Over di Uomini e Donne

Oggi, 25 Settembre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne in cui Ida e Riccardo comunicano di essersi lasciati e tornano a sedersi nei rispettivi parterre. In ogni caso, la cosa è durata ben poco. Nel corso della registrazione che ha seguito quella trasmessa questo pomeriggio, la Platano e Guarnieri sono tornati a cambiare le carte in tavola. Il 20 Settembre 2018 i due erano nuovamente ospiti in studio ed hanno svelato al pubblico del programma e a Maria De Filippi stessa di aver deciso di tornare nuovamente insieme. Proprio a causa di questo motivo, la coppia lascia il ruolo di cavaliere e dama e torna a casa più unita di prima.

La Platano rivela di essersi data un tempo limite per poter capire se Guarnieri sia realmente innamorato e sia davvero l’uomo adatto a lei e a suo figlio. Inoltre, l’ormai ex dama del parterre femminile dichiara anche di non avere intenzione di fare per sempre la fidanzata. Sembra infatti che la donna desideri da tempo il matrimonio, cosa che Riccardo sembrava aver approvato nel corso del falò di confronto a Temptation Island. Prima di decidere di lasciare insieme il programma di Filippo Bisciglia, l’uomo dichiarò di aver capito all’interno del villaggio dei fidanzati di voler stare insieme ad Ida e di considerare lei e il figlio la sua famiglia. A quanto pare, perciò, pur essendosi nuovamente seduti sulle sedie dei parterre del Trono Over, i due sembrano aver capito di amarsi ancora e di non voler conoscere e frequentare nessun altro.

Uomini e Donne: Ida e Riccardo felici insieme dopo il Trono Over

Come sempre il pubblico si divide a metà. C’è chi crede che Ida abbia fatto bene a riaccogliere tra le sue braccia Riccardo e chi invece non approva. Per molti, Guarnieri non è mai stato sincero con la dama. Non ci resta far altro se non aspettare e capire come andrà a finire. Torneranno mai a Uomini e Donne?! Vedremo!