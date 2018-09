UeD Trono Over: una sorpresa per Gemma, Ida e Riccardo tornano insieme

Uomini e Donne Trono Over: arriva il corteggiatore Giorgio per Gemma, Ida e Riccardo sono tornati insieme

La registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 20 settembre inizia con Maria De Filippi che fa un annuncio particolare. La conduttrice rivela che per Gemma questa sarà una puntata delicata. Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, Tina Cipollari fa una delle sue battute, chiedendo se la Galgani è per caso incinta. Ovviamente non manca la risata del pubblico. Ed ecco che viene mostrato quanto è accaduto la puntata precedente. Rocco è andato via e la dama l’ha inseguito dietro le quinte. Qui il cavaliere conferma di voler andare via e, infatti, lo fa. Nel corso della settimana lei gli ha fatto una sorpresa, andando a trovarlo nel suo paese. Mentre passeggiavano insieme e da lontano hanno notano una collina a forma di cuore, con al centro il nome di due persone che stanno insieme da 60 anni. A questo punto, Gemma ha iniziato a fantasticare. Lui le ha mostrato i vigneti vicino casa sua e insieme stendono un plaid, dove si siedono e parlano.

In studio, Rocco rivela di avere una sorpresa per Gemma. Sul videowall compare la foto della collina che hanno visto nell’esterna, con scritto “Gemma e Rocco l’inizio”. Un bel gesto da parte del cavaliere. A questo punto, i due ballano insieme sulle note del brano Ragazza d’argento di Zarrillo, che l’uomo dedica alla Galgani. Intanto, Marco vuole parlare con Gemma e questo porta a un acceso litigio in studio con Rocco. I due cavalieri litigano animatamente di fronte a Gemma. Marco dichiara alla dama di non voler assolutamente rinunciare a lei. Al contrario di ciò che pensava Rocco, la Galgani decide di ricominciare a sentirlo. Maria annuncia poi un altro corteggiatore per Gemma, si chiama Giorgio. La dama decide di conoscere il nuovo arrivato e di ballare con lui.

Trono Over Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri ritornano a essere una coppia

Infine, nel corso della registrazione, Ida Platano e Riccardo Guarnieri annunciano una bella notizia. I due stanno pochissimo in studio e rivelano di essere finalmente tornati insieme. Si sono fatti delle promesse e la dama ha affermato che a questo si dà un tempo in quanto non vuole fare la fidanzata a vita.