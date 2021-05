Uomini e Donne, Ida Platano fuori di sé: “Vergognoso”, un pesante attacco

Un duro sfogo quello a cui dà vita Ida Platano sui social. La dama di Uomini e Donne non riesce a trattenere il dispiacere per un messaggio che ha ricevuto probabilmente in queste ultime ore da parte di una donna. Scendendo nel dettaglio, Ida fa sapere al pubblico che la segue di aver ricevuto un attacco davvero molto spiacevole, da lei definito vergognoso. La dama del Trono Over ammette di essere sempre più stupita. Crede che sui social ci sia gente che non sta affatto bene. Non parla, ovviamente, di tutti. Infatti, ci tiene a precisare che sente ogni giorno persone meravigliose. Sono tanti coloro che, dopo anni dal suo primo giorno nel programma, continuano a sostenerla.

Questa volta ha ricevuto, però, un attacco abbastanza brutto. Specifica che l’utente in questione è una donna, che segue addirittura il suo profilo. Condividendo anche uno screenshot, Ida rivela la frase che l’ha fatta restare senza parole: “Vai a morire”. La Platano fa notare quanto sia vergognoso sia scrivere “una roba del genere a qualsiasi persona”. La dama si chiede fino a dove può arrivare la cattiveria di determinati utenti sui social. “La morte non si augura a nessun essere umano”, fa presente Ida, che appare davvero furiosa. La Platano condivide sempre video e scatti che la ritraggono felice e con il sorriso. Difficile vederla arrabbiata sulla piattaforma social, ma questa volta non ha potuto evitare questo sfogo.

Ida ci tiene a specificare che accetta tutti i commenti negativi, però non può di certo passare sopra a un messaggio del genere: “Questo no!”. Da quando è diventata un volto noto di Uomini e Donne, la dama ha anche ricevuto delle critiche. In particolare, dopo il suo recente ritorno nel programma non sono mancati gli attacchi. Nonostante tutto, Ida guarda avanti per la sua strada. Ora decide di condividere con i suoi follower il cattivo messaggio ricevuto e anticipa che “chi ha scritto si prenderà le conseguenze“.

La dama non ha intenzione di restare ferma di fronte a questo pesante attacco. Proprio ieri, Ida Platano ha avuto modo di rivedere Riccardo Guarnieri, che ha preso parte alla registrazione insieme a Roberta Di Padua. La loro relazione non sta procedendo a gonfie vele e Ida in studio ha fatto notare che l’ex cavaliere di Taranto è sempre “il problematico della coppia”, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News.