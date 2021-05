UeD anticipazioni: il ritorno di Riccardo e Roberta, una corteggiatrice va via

Nel corso della registrazione di oggi, domenica 2 maggio 2021, la coppia è tornata in studio, mentre Massimiliano Mollicone si è ritrovato in una situazione difficile

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne di questa settimana. Il programma sta per arrivare alla fine di questa stagione e non mancano i colpi di scena nello studio di Canale 5. In particolare, il pubblico assisterà al ritorno di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La coppia del Trono Over, nata di recente nel programma, è tornata sotto i riflettori per raccontare gli ultimi sviluppi. Secondo quanto riporta la pagina Instagram Uominiedonnetronoclassicoeover, i due sono stati ospiti della registrazione di oggi, domenica 2 maggio 2021. Pertanto, sembra proprio che Riccardo si sia ritrovato di fronte a Ida Platano con la sua nuova fidanzata!

I telespettatori sapevano che questo, prima o poi, sarebbe accaduto. Le coppie che nascono nel programma tornano spesso per raccontare le novità, soprattutto quelle del Trono Over. Questa volta è toccato proprio a Riccardo e Roberta, che hanno confermato di essere in crisi in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. La Di Padua ha ammesso che c’è stato un raffreddamento dei sentimenti, dopo una litigata molto forte. Questo non l’ha definitivamente allontanata dal Guarnieri. Infatti, lei stessa ha fatto presente che solo il tempo darà le risposte che cercano. Dunque, Riccardo e Roberta stanno ancora insieme, nonostante tutto.

Come sarà andato l’incontro con Ida Platano? Per assistere a questo momento bisognerà attendere. Nel frattempo, le anticipazioni segnalano anche la scelta di Samantha Curcio nel corso di questa registrazione! Per quanto riguarda Giacomo Czerny, non c’è stato alcun confronto, visto che già ieri si è parlato del suo percorso. Durante la scelta, Carolina Ronca si è emozionata.

Massimiliano Mollicone, al centro dello studio, ha raccontato di aver portato in esterna sia Eugenia Rigotti che Vanessa Spoto. Pare che quest’ultima, però, si sia recata dietro le quinte furiosa. Probabilmente l’esterna di Massimiliano ed Eugenia avrà deluso la corteggiatrice. Il tronista ha deciso di rincorrerla per avere un chiarimento.

Con l’uscita di scena di Samantha, ora toccherà a Massimiliano e Giacomo arrivare alla scelta. Manca poco e il programma andrà in pausa a giugno, come accade ogni anno. Dunque, a breve anche i due tronisti faranno la loro scelta!