Uomini e Donne, Ida Platano furiosa: “Non toccate mio figlio”

Ida Platano su tutte le ferie. La dama del Trono Over ha avuto recentemente un duro sfogo contro un hater che si è permesso di insultare suo figlio, Samuele, di 12 anni. Ida ha sempre parlato anche all’interno di Uomini e Donne di come non riesca a controllarsi quando si trova a leggere commenti negativi sul suo ruolo di madre o offese contro il figlio. Più volte, infatti, nel dating show si è scagliata contro chi osava dire qualcosa riguardo il bambino. Ebbene, proprio oggi, 30 maggio, si è ripresentata la stessa situazione sui social.

Un utente, infatti, ha commentato una foto della dama su Instagram, insultandola dicendole di non avere un titolo lavorativo o di essere andata a Uomini e Donne solamente per questioni economiche. Ma, l’user in questione ha finito anche per attaccare il figlio, definendolo un “bast**do senza padre”. Una frase agghiacciante che ha provocato la furiosa reazione di Ida.

La Platano, presa da un attacco d’ira, ha ribadito che sulla sua persona possono dire tutto ciò che vogliono, ma che non devono permettersi di attaccare il suo bambino. “Mio figlio non ha bisogno di un padre. Ha me come padre e come madre. Fate schifo. Vergognatevi“, ha poi aggiunto. Infine, ha anche detto che avrebbe agito contro l’account hater in questione, probabilmente procedendo per vie legali.

Ida Platano, chi è l’ex marito

Prima di approdare a Uomini e Donne, Ida Platano è stata sposata per ben dieci anni con un altro uomo. La dama del trono over è salita all’altare quando aveva solamente 18 anni. Dopo poco, però, è finito e Ida ha confessato che, seppur era innamorata, in realtà ha capito con gli anni che il vero amore è un’altra cosa rispetto a quello vissuto con l’ex marito.

Successivamente, Ida ha iniziato una storia con il padre di suo figlio, Samuele. La loro storia, però, non è finita per niente bene, tanto che Ida ha portato la gravidanza avanti da sola. Nonostante il difficile momento, Ida ha specificato come quella sia stata la decisione migliore della sua vita, dato che Samuele le ha completamente cambiato la vita in meglio. Inoltre, ha aggiunto che il bambino non ha nessun rapporto con il papà, anzi, non l’ha proprio mai conosciuto.