Uomini e Donne, Ida piange: sfoghi di Tina e Gemma, volano parole forti

Uomini e Donne, Tina e Gemma si scagliano duramente su Riccardo in difesa di Ida

Forti gli sfoghi di Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne, in difesa di Ida Platano. Le due, sempre grandi rivali, si ritrovano d’accordo per la prima volta contro Riccardo Guarnieri. Una nuova discussione porta, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 25 settembre, Ida a lasciare lo studio. Ancora una volta, la dama appare fortemente provata e Maria De Filippi non può non notarlo. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice nota che la Platano non sta bene mentre Riccardo si trova di fronte ad altre due dame, Valentina e Debora. Sembra che Ida stesse ancora sperando in un possibile ritorno del Guarnieri, dopo la scorsa puntata. Eppure pare proprio che il cavaliere abbia messo per sempre la parole fine alla loro storia d’amore. Ed ecco che Ida ammette ad Armando, nel bagno dietro le quinte, di non riuscire a gestire la situazione. Le affermazioni fatte dalla Platano emozionano un po’ tutti e Tina si scaglia duramente contro Riccardo, che intanto continua ad accusare la dama.

Grande sostegno da parte del pubblico nei confronti della Cipollari, che non le manda di certo a dire a Riccardo. “E mandalo a fa…o, neanche fosse l’unico uomo sulla terra, che poi uomo.. Ma fai schifo”, dichiara ad alta voce la nota opinionista del programma. Questa volta, Tina non può non prendere le difese di Ida, a cui però consiglia di andare avanti, in quanto convinta che il Guarnieri non sia per nulla interessato a lei. Sono tanti i telespettatori che apprezzano il discorso fatto dalla Cipollari e le parole utilizzate contro Riccardo. Ed ecco che il cavaliere si ritrova anche ad affrontare la furia di Gemma.

Trono Over di Uomini e Donne: Gemma difende Ida e non trattiene la calma

Dopo il duro sfogo di Tina contro Riccardo, arriva anche quello di Gemma. La dama torinese interrompe il momento dedicato a Pamela per dirgliene quattro al cavaliere: “Tu gliel’hai spento il sorriso e stai zitto. Lasciala in pace, non le dire niente”. La Galgani ammette di non riuscire ad accettare il fatto di vedere l’amica così tanto addolorata. Proprio per tale motivo, non trattiene la rabbia e si alza in piedi, gridando ciò che pensa. Anche Roberta Di Padua e Valentina Autiero prendono le difese di Ida, scagliandosi contro Riccardo. Intanto, le anticipazioni del Trono Over annunciano che Ida si avvicina ad Armando!