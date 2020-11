Uomini e Donne: Ida ignora Riccardo e spiazza tutti, il gesto di rinascita

L’ex dama del Trono Over stupisce tutti e, dopo aver glissato sul ritorno del Guarnieri nel programma, preferisce parlare di se stessa e del suo nuovo cambio look

Ida Platano torna a parlare della sua rinascita dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo è tornato a Uomini e Donne sorprendendo tutti e già si è rimesso in gioco, iniziando nuove conoscenze con altre dame. A quanto pare, l’ex dama del Trono Over ha scoperto che Riccardo è tornato nel programma nello stesso modo in cui l’hanno fatto i telespettatori. Maria De Filippi ha inizialmente mandato in onda la clip che raccontava l’ultima fase della loro storia d’amore, dopo di che ha fatto entrare in studio il Guarnieri. Arrivando da solo ha subito fatto capire che la relazione è definitivamente finita. Questo ai fan della coppia era già noto, visto che entrambi diversi mesi fa avevano parlato della rottura apertamente. Ma cosa pensa Ida del ritorno di Riccardo nel programma?

“Preferirei non esprimermi”, dichiara la Platano sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. Sembra proprio che l’ex dama non sia felice di rivedere il Guarnieri sul piccolo schermo, pronto a cercare l’amore. In effetti, nelle sue Stories su Instagram, aveva già fatto intendere di non essere per nulla d’accordo con ciò che Riccardo aveva svelato sulla loro rottura. Sicuramente Ida avrebbe molte cose da dire sulla questione, ma ora sceglie il silenzio. Ora l’ex dama sembra non voler più dare importanza al Guarnieri e questa sua risposta ne è la conferma! Il pubblico si sarebbe aspettato da lei un commento di troppo e, invece, questa volta preferisce addirittura non esprimersi. Intanto, ha scelto di seguire un percorso di rinascita personale.

In esclusiva ha spiegato al Magazine che si è sentita spinta dal bisogno di reinventarsi cambiando look. Da qualche giorno i fan hanno notato che ha qualche modifica nei suoi capelli. Lei stessa ammette che rappresenta un gesto simbolico il suo nuovo colore, sebbene sia piccolo. “Siccome sono una persona che ama le cose semplici ma essenziali e crede nell’importanza dei valori autentici, direi che era arrivato il momento”.

Il nuovo colore di capelli è già stato apprezzato dal pubblico che la segue sui social. Il ‘castano di Ida’ è nato dalle sue stesse mani. Infatti, la Platano si occupa di hairstyling da diversi anni, gestendo un salone di bellezza a Brescia. In particolare, Ida spiega che ha creato “un castano che fonde liquirizia e cioccolato fondente”. Da qui è nato un colore luminoso e intenso. Per prendersi cura dei suoi capelli utilizza sempre prodotti professionali e naturali, effettuando maschere e impacchi più volte a settimane.